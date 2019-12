Diretta Roma Trieste/ Streaming video Rai: partita delicata (basket Serie A1)

Roma Trieste, che verrà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Gabriele Bettini e Martino Galasso, va in scena alle ore 21:00 di domenica 8 dicembre ed è la partita che chiude il programma della 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Segnali di risveglio per l’Alma, che arriva dalla vittoria interna contro Treviso con la quale ha allontanato lo spettro dell’ultimo posto in classifica, anche se rimane pericolante e sa di doversi giocare la salvezza fino all’ultimo (o quasi) anche se spera di replicare la qualificazione ai playoff. Post season che è obiettivo dichiarato della Virtus, che da neoprotriestemossa ha avuto un impatto positivo con il campionato; tuttavia la squadra di Piero Bucchi deve trovare maggiore continuità nelle sue partite, come dimostra il pessimo -30 incassato a Varese nell’ultima giornata. Vedremo allora come andranno le cose al Palazzo dello Sport nella diretta di Roma Trieste, intanto possiamo presentare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Trieste sarà disponibile sui canali Rai Sport e Rai Sport + (numeri 57 e 58 del vostro telecomando) e dunque l’appuntamento con la partita di Serie A1 sarà accessibile a tutti gli appassionati che potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il portale www.raiplay.it con PC, tablet o smartphone. Inoltre è consultabile gratuitamente il sito www.legabasket.it per avere accesso al tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ROMA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Sarà una partita incerta questa Roma Trieste, perché stiamo parlando di due squadre che hanno roster competitivi e che si possono inserire nella corsa ai playoff ma devono ancora sistemare alcuni dettagli. La corsa della Virtus, tornata in Serie A1, è interessante e lo dimostrano alcune vittorie prestigiose raccolte in questa prima parte di stagione, ma a volte i capitolini hanno inaspettati crolli e domenica a Varese sono caduti senza mai riuscire a entrare in partita. Serve una scossa immediata che potrebbe essere trovata sul parquet di casa; l’Allianz Trieste l’anno scorso ha disputato la post season ma in questo campionato è partita male, non riuscendo a confermare le sue buone sensazioni. Pian piano comunque gli alabardati stanno provando a scalare la classifica e in questo senso, come già detto, la vittoria contro Treviso è stata importante. Al momento comunque Eugenio Dalmasson deve creare distanza dalle ultime due posizioni della graduatoria, poi potrà eventualmente pensare di cercare la Top 8.



