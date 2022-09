DIRETTA/ Trento SG City Nova video streaming tv: sarà la prima sfida di sempre

DIRETTA TRENTO SG CITY NOVA: I TESTA A TESTA

Diretta Trento Sg City Nova che si prospetta essere la prima volta in assoluto che le due squadre si ritrovano nello stesso campo pronte a darsi battaglia all’interno del rettangolo di gioco. Il testa testa che vi proponiamo, in assenza di scontri da analizzare, è sull’andamento delle due squadre fino a questo momento. Il Trento e il Sg City Nova hanno iniziato il loro campionato in maniera analoga seppur a giornate inverse. Tre punti per ognuna delle due compagini con il Trento che ha perso la prima in campionato contro la Juventus Next Gen ed ha vinto 4-1 contro la più quotata Pro Vercelli.

Diretta/ Trento Pro Vercelli (risultato finale 4-1): poker trentino!

Cammini simile per il Sg City Nova che all’esordio in Serie C ha vinto 4-2 contro la corazzata Mantova salvo poi capitolare 1-0 in trasferta sul campo del Renate, nel derby lombardo. Altro dato da potere esaminare e sicuramente quello dei gol fatti e subiti. Sia per il Trento, che per il Sangiuliano, 4 gol fatti e 3 subiti all’interno dei primi due incontri di questa stagione regolamentare di Serie C girone A. Oggi, la prima sfida, invece, tra queste due squadre.

DIRETTA/ Juventus U23 Trento (risultato finale 2-0) video tv: Pecorino chiude

TRENTO SG CITY NOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Trento SG City Nova, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Trento SG City Nova esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Fiorentina Trento (risultato finale 4-1): doppietta di Sottil!

TRENTO SG CITY NOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI?

Trento SG City Nova, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del girone A di Serie C. Uno scontro diretto tra due squadre alla ricerca di punti importanti per il discorso salvezza, per poi ambire a traguardi più importanti, a partire dalla zona playoff.

Il Trento ha raccolto 3 punti nelle prime due giornate, frutto di una vittoria e un pareggio. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus U23 all’esordio, i gialloblu hanno battuto 4-1 la Pro Vercelli: protagonisti Brighenti e Pasquato, in formissima. Ancheil SG City Nova ha 3 punti: vittoria pirotecnica per 4-2 contro il Mantova all’esordio e sconfitta per 1-0 contro il Renate nell’ultimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO SG CITY NOVA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Trento SG City Nova. Entrambe le squadre devono fare i conti con qualche nodo da sciogliere, partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-3: Marchegiani, Galazzini, Garcia Tena, Ferri, Fabbri, Damian, Cittadino, Belcastro, Saporetti, Brighenti, Pasquato. Passiamo adesso alla compagine ospite, che giocherà con lo stesso modulo: Sposito, Zanon, Bruzzone, Fusi, Zugaro, Pedone, Guidetti, Morosini, Qeros, Cogliati, Anastasia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Trento SG City Nova, al via tra pochi istanti. Secondo i principali bookmakers, i padroni di casa partono favoriti. Prendiamo come riferimento i dati di Goldbet: la vittoria del Trento è a 2,05, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del SG City Nova è a 3,70. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,64, mentre l’Over 2,5 è a 2,15. Infine, Gol e No Gol quasi alla pari: 1,85 contro 1,83.

© RIPRODUZIONE RISERVATA