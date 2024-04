DIRETTA TRENTO TORTONA/ Video streaming tv: la situazione della Bertram (basket A1, oggi 13 aprile 2024)

DIRETTA TRENTO TORTONA: LA SITUAZIONE BERTAM

La diretta di Trento Tortona apre la 27^ giornata, e allora è importante fare un riassunto di quella che è la situazione delle due squadre che, come già ricordato, vogliono blindare la loro qualificazione ai playoff. Per entrambe diciamo che lo scenario si prospetta positivo: intanto, la sfida diretta sorride al momento a Tortona che sul parquet del PalaEnergica di Casale Monferrato aveva vinto di tre punti, cosa che comunque lascia a Trento la possibilità di girare dalla sua parte la differenza canestri. Poi, ecco le due squadre su cui fare la corsa per i playoff: Sassari e Napoli, che hanno una vittoria in meno entrando in questo turno.

Tortona, la squadra che analizziamo per prima, ha battuto due volte il Banco di Sardegna con Napoli invece ha una vittoria e una sconfitta ma il roboante +20 timbrato nella partita di ritorno è fondamentale per il vantaggio nel quoziente canestri. Tradotto: le gare di margine che la Bertram ha su Sassari e la GeVi sono in realtà due, questo significa che entrambe le rivali dovrebbero vincerne almeno una in più, nelle ultime quattro, per operare il sorpasso e togliere ai piemontesi i playoff, che comunque anche così potrebbero arrivare rimanendo davanti a Trento. In ogni caso si tratterà di un arrivo in volata… (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO TORTONA EMILIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Tortona non fa parte del pacchetto di partite che nella 27^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse in televisione: per questo motivo i canali tradizionali non forniranno la partita della Il T Quotidiano Arena, ma bisogna ricordare che il campionato di basket è interamente fornito dalla piattaforma DAZN che ha acquisito i diritti per l’intera stagione. Va dunque da sé che l’appuntamento sarà in diretta streaming video, previa sottoscrizione di un abbonamento; per le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale vi dovrete invece rivolgere al sito ufficiale che trovate all’indirizzo www.legabasket.it.

PER BLINDARE I PLAYOFF!

Trento Tortona si gioca in diretta dalla Il T Quotidiano Arena, alle ore 20:00 di sabato 13 aprile 2024: uno dei due anticipi nella 27^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 è una sfida molto delicata per blindare la qualificazione ai playoff. Dopo le partite dell’ultimo turno Dolomiti Energia e Bertram condividono il settimo posto a quota 26 punti, con la concorrenza agguerrita alle spalle: dovranno anche rifarsi della sconfitta di una settimana fa, anche se in entrambi i casi ci poteva stare viste le avversarie incrociate.

Trento è caduta al Mediolanum Forum, e prosegue comunque nel suo girone di ritorno negativo; Tortona ha perso a Brescia, contro una capolista che non molla la sua prima posizione. Avremo perciò un incrocio sensibile perché chi lo vincerà farebbe un passo avanti forse decisivo verso la post season, ma in caso di sconfitta ci sarebbe da soffrire parecchio. Mentre aspettiamo che la diretta di Trento Tortona prenda il via, andiamo dunque ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati a questa serata.

DIRETTA TRENTO TORTONA: PER UN POSTO NEI PLAYOFF

Con la diretta di Trento Tortona raccontiamo allora una partita davvero delicata: due squadre che se vogliamo hanno avuto un rendimento inverso nel corso della stagione. La Dolomiti Energia infatti ha avuto un ottimo girone di andata e si è qualificata per la Final Eight di Coppa Italia, mentre la Bertram affondava e ha anche “dovuto” esonerare Marco Ramondino, affidando la panchina a Walter De Raffaele. Nel ritorno poi Trento è calata sensibilmente, mentre Tortona è cresciuta anche grazie a qualche nuovo innesto: oggi, le due squadre hanno gli stessi punti in classifica.

Il pronostico, se vogliamo, è che entrambe giocheranno i playoff e nell’ultimo turno c’è stato qualche risultato favorevole che ha reso meno sanguinose le sconfitte di cui sopra; tuttavia bisogna immediatamente rimettersi in carreggiata perché adesso la classifica è diventata parecchio corta, le giornate da disputare sono appena quattro e dunque i margini di errore non possono più essere gli stessi di prima. Alla Il T Quotidiano Arena è quasi tutto pronto, sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Trento Tortona…











