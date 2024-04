DIRETTA BRESCIA TORTONA/ Video streaming tv: ecco il punto sulla capolista (basket A1, 6 aprile 2024)

DIRETTA BRESCIA TORTONA: LA CAPOLISTA

Mentre la diretta di Brescia Tortona si avvicina sempre più, noi possiamo tornare su un discorso che facevamo qualche tempo fa: vincere la regular season in questo periodo è davvero complicato per la presenza di due grandi corazzate come Milano e Virtus Bologna, e in epoca recente anche Venezioa ha sempre costruito squadre in grado di prendersi il primo posto. Brescia, che è prima in classifica, completerebbe dunque una sorta di impresa: bisogna tornare al 20212-2013, quindi undici anni fa, per trovare in vetta al campionato una squadra che non fosse l’Olimpia, la Segafredo o la Reyer.

Era quella Varese allenata da Frank Vitucci che aveva già raggiunto la finale di Coppa Italia, ma che come alla Final Eight avrebbe concluso la sua corsa contro Siena; la Men Sana aveva in campo giocatori come Daniel Hackett e Bobby Brown, e avrebbe poi vinto l’ultimo scudetto della sua serie anche se qualche anno dopo sarebbe stato revocato nell’indagine sul fallimento della Montepaschi. Da quel momento solo tre squadre si sono alternate al comando della Serie A1 al termine della regular season, ma ora Brescia potrebbe diventare la quarta; vedremo quello che succederà, certamente battere una rivale caldissima come Tortona avvicinerebbe non poco l’obiettivo per la Leonessa… (agg. di Claudio Franceschini)

BRESCIA TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Tortona sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: è questo infatti il match che per la 26^ giornata di campionato viene trasmesso su Eurosport 2, dunque per accedere alle immagini bisognerà rivolgersi al numero 211 del decoder di Sky . Va tuttavia aggiunto che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

UNA GRANDE SFIDA!

Brescia Tortona è in diretta dal PalaLeonessa, alle ore 20:30 di sabato 6 aprile 2024: la partita rappresenta l’anticipo nella 26^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, ed è una sfida assolutamente intrigante tra la capolista e una squadra in netta ripresa, ormai con più di un piede nei playoff. Brescia arriva dalla vittoria di Varese: partita sofferta contro un’avversaria in difficoltà, ma alla fine vinta di tre punti così da conservare il primo posto in classifica e continuare la lotta per vincere la regular season, che sarebbe importante in termini di fattore campo nei playoff.

Tortona, con il successo su Cremona, si è presa la sesta posizione: traguardo che adesso appare in linea con le ultime due stagioni e che naturalmente può essere ancora migliorato nelle ultime cinque giornate, per una Bertram che adesso sta davvero volando avendo cambiato passo. Aspettando quindi che la diretta di Brescia Tortona prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi salienti che ci saranno portati in dote da questa intrigate partita del PalaLeonessa, sperando che le premesse siano poi confermate sul campo.

DIRETTA BRESCIA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Brescia Tortona: una partita molto interessante perché le due squadre stanno bene e, al netto delle difficoltà che la Bertram ha avuto nella prima parte di stagione, candidate a fare strada nei playoff perché, dopo tutto, parliamo di una Brescia che fin da subito si è spinta al primo posto in classifica, senza mai mollarlo nemmeno in un recente momento di calo, e di una Tortona che ha giocato due semifinali in post season nelle due stagioni in cui è stata in Serie A1, confermando la sua costanza.

Adesso entrambe si lanciano verso un finale di stagione regolare ad alti livelli: per Brescia per l’appunto si tratta di difendere un primo posto che farebbe storia a sé ma sarebbe anche importante per aumentare le possibilità di arrivare in finale, per Tortona intanto blindare i playoff ma poi anche provare a piazzarsi meglio nella griglia, perché ad esempio il fattore campo almeno nel primo turno è assolutamente alla portata e si può cercare di ottenerlo. Tra poche ore sarà la palla a due qui al PalaLeonessa a dirci come andranno le cose in questa partita…











