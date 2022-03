Diretta Trento Trieste/ Streaming video Rai: momento no per entrambe (basket A1)

DIRETTA TRENTO TRIESTE: DUE SQUADRE IN FLESSIONE!

Trento Trieste sarà diretta dagli arbitri Giovannetti, Galasso e Brindisi e si gioca alle ore 20:45 di domenica 27 marzo, presso la BLM Group Arena. È la partita che chiude la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e una sfida molto delicata: le due squadre infatti sembrano essere in flessione, e rischiano seriamente di non arrivare a giocare i playoff anche se le possibilità ci sono comunque tutte. Più che altro la Dolomiti Energia, sconfitta a Treviso otto giorni fa, adesso deve anche guardarsi le spalle perché la concorrenza per la salvezza sta iniziando a farsi minacciosa e realmente vicina.

Trieste tutto sommato non è troppo più avanti in classifica, ma ha se non altro il conforto delle rivali con gli stessi punti; l’Allianz però ha ceduto in casa alla Fortitudo Bologna nell’ultimo impegno, come sappiamo ha perso Juan Fernandez per il resto della stagione (decisione del giocatore) e ora si trova ad affrontare una situazione che da rosea si è fatta improvvisamente complicata, con tutto ciò che questo comporta. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Trento Trieste, ma prima che a parlare sia il parquet della BLM Group Arena facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali della partita.

DIRETTA TRENTO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Trento Trieste verrà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, appuntamento in chiaro per tutti con la televisione di stato che ovviamente garantisce anche la mobilità tramite il sito di Rai Play e la sua relativa app. L'alternativa riguarda ovviamente la piattaforma Discovery Plus, che per questa stagione è il broadcaster della Lega Basket: tutte le gare saranno fornite in diretta streaming video a chi avrà sottoscritto un abbonamento, infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega, su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRENTO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

È abbastanza curioso notare come la diretta di Trento Trieste ci presenti due squadre che di fatto hanno avuto lo stesso percorso in questo campionato. Entrambe sono partite mediamente bene, hanno avuto un ottimo periodo verso la fine del girone di andata, tanto che entrambe si sono qualificate per la Final Eight di Coppa Italia, ma poi alla distanza sono calate e adesso come detto stanno fronteggiando una classifica che le potrebbe facilmente estromettere dai playoff, obiettivo concreto anche perché sia la Dolomiti Energia che l’Allianz li avevano giocati un anno fa.

Certamente per Lele Molin può essere confortante pensare che la Eurocup non sia più una preoccupazione: un po’ meno se si considera che Trento ne è stata aritmeticamente eliminata avendo vinto una sola partita delle 15 giocate, ma certamente adesso per l’Aquila non ci sarà più il doppio impegno da portare avanti, cosa che appunto da qualche tempo a questa parte era diventato soltanto una formalità. Vedremo se ritrovando il fattore campo e i suoi tifosi la Dolomiti Energia saprà anche tornare a vincere in campionato, Trieste però è una squadra che ha qualità e vorrà immediatamente vendicare la bruciante sconfitta interna subita contro la Fortitudo Bologna. Staremo dunque a vedere cosa succederà tra poco…











