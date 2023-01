Diretta Trento Varese/ Streaming video tv: incrocio di alta classifica! (basket A1)

DIRETTA TRENTO VARESE: SFIDA DA PLAYOFF!

Trento Varese, che è in diretta alla BLM Group Arena alle ore 17:30 di domenica 22 gennaio, vale per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Grande sfida per aprire il girone di ritorno: si affrontano infatti due squadre che parteciperanno alla Final Eight di Coppa Italia e che dunque potremmo rivedere anche nei playoff. La Dolomiti Energia però deve trovare pronto riscatto da domenica scorsa, quando ha incredibilmente perso in casa contro Reggio Emilia: il ko contro l’ultima in classifica è stato netto e deludente e serve una risposta soprattutto psicologica.

La Openjobmetis invece ha demolito Napoli di 27 punti, guadagnando il quinto posto nella griglia di Coppa Italia: un affare aver evitato le due corazzate del campionato ma questa Varese guarda soprattutto alla possibilità di tornare ai playoff dopo cinque anni, e dunque vuole prendersi la vittoria anche su questo complicato parquet. Vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Trento Varese, noi intanto possiamo fare le nostre solite analisi su quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio alla BLM Group Arena, perché ci aspetta una partita molto bella.

DIRETTA TRENTO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Varese è trasmessa su DMAX, e dunque è un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 52 del televisore (l’emittente è accessibile anche dal decoder di Sky, precisamente al numero 170). In alternativa, come sempre, ricordiamo che tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Discovery Plus (anche questa per gli abbonati) e che in questo caso la visione sarà in diretta streaming video; inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale.

DIRETTA TRENTO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Manca poco alla diretta di Trento Varese: sul parquet della BLM Group Arena abbiamo dunque la sesta contro la quinta del girone di andata. Per l’Aquila una conferma rispetto all’anno passato, mentre la Openjobmetis è tornata su questi livelli dopo qualche stagione; attenzione perché essersi qualificati alla Coppa Italia non garantisce il posto nei playoff, ne sa qualcosa la stessa Trento che l’anno scorso aveva mancato l’obiettivo (per la prima volta da quando è in Serie A1) e dunque sa bene di dover continuare a correre, anche perché non farlo significa andare incontro a sconfitte come quella di domenica scorsa, in casa contro l’ultima in classifica.

Varese vola sulle ali dell’entusiasmo: la Openjobmetis, che ha il miglior attacco del campionato, è consapevole dei propri mezzi e ha ritrovato anche il fondamentale Justin Reyes, cresciutissimo rispetto alla porzione di stagione che aveva giocato nel 2021-2022. Naturalmente anche i lombardi sanno di non poter staccare la spina, perché la lotta per i playoff è serratissima e potrebbero arrivare momenti peggiori; intanto la vittoria contro Napoli è stata brillante e forse la più convincente della stagione, adesso Matt Brase spera di ottenere due punti anche nella trasferta di Trento perché sarebbe un bel colpo da infliggere all’avversaria di questa sera.











