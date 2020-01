Diretta Trento Virtus Bologna/ Streaming video tv: derby italiano in Eurocup

Trento Virtus Bologna, in diretta dalla BLM Group Arena del capoluogo trentino, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, martedì 21 gennaio 2020, per la terza giornata del gruppo E della Top 16 della Eurocup 2019-2020 di basket. Sarà dunque un derby italiano, incrocio sempre affascinante e curioso quando si verifica nelle Coppe europee. Nel caso di Trento Virtus Bologna a tenere alta l’attenzione ci saranno anche le esigenze di classifica, che sono già pressanti per Dolomiti Energia Trentino e Segafredo Virtus Bologna. I padroni di casa di Trento sono infatti ancora fermi a quota zero punti, settimana scorsa hanno perso male in casa contro il Partizan Belgrado e adesso devono vincere se non vogliono trovarsi già con l’acqua alla gola; la Virtus Bologna arriva invece dalla vittoria contro il Darussafaka Istanbul e con un nuovo successo si avvicinerebbe ai quarti, obiettivo naturale per chi sta facendo grandi cose anche in campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Virtus Bologna non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Abbiamo già delineato dunque per sommi capi gli aspetti salienti della diretta di Trento Virtus Bologna. Inutile girarci attorno: per la Dolomiti Energia è già l’ultima spiaggia, come è normale che sia per chi arriva da una sconfitta casalinga con 25 punti di scarto. Oggi però non sarà più facile il compito di Trento rispetto a quello contro il Partizan, perché la classifica del campionato di Serie A ci dice che la Virtus Bologna è senza dubbio più accreditata per fare strada anche in Eurocup. La V Nera di Sasha Djordjevic dunque ha un’occasione da sfruttare nel migliore dei modi per fare un passo avanti verso i quarti: dopo avere vinto la scorsa edizione della Champions League, la Virtus in questa stagione cerca di fare un altro passo avanti nel panorama internazionale, rinfrescando i ricordi di un passato spesso glorioso.



