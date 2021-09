Diretta Treviso Brescia/ Streaming video tv: veneti per i quarti! (Supercoppa basket)

DIRETTA TREVISO BRESCIA: I VENETI “VEDONO” I QUARTI

Treviso Brescia, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Fabrizio Paglialunga e Marco Vita, si gioca alle ore 18:30 di martedì 7 settembre: il PalaVerde ospita la partita valida per la terza giornata nel gruppo C di Supercoppa basket 2021. La prima curiosità è legata al calendario: teoricamente oggi avremmo dovuto avere il match tra le due squadre che finora hanno giocato un solo match, e invece ritroviamo la Nutribullet che ha disputato due gare, e a soli due giorni di distanza sfida ancora la Germani. La squadra di Max Menetti ha fatto il colpo al Palaleonessa; aveva già battuto Napoli e dunque è a punteggio pieno in classifica.

Non solo: fino a questo momento Treviso ha sempre vinto in trasferta, il che significa che ha sparigliato le carte due volte e, dovesse ottenere un successo anche oggi, sarebbe praticamente certa della qualificazione perché Brescia non potrebbe più raggiungerla, mentre poi basterebbe battere Napoli in casa (o che la GeVi perda contro la Germani). Vedremo insomma cosa succederà tra poche ore, quando la diretta di Treviso Brescia prenderà il via; intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che verranno proposti da questa partita di Supercoppa.

DIRETTA TREVISO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Brescia non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TREVISO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Grande occasione dunque per i veneti in Treviso Brescia: la nuova NutriBullet, sempre affidata a coach Max Menetti, ha iniziato davvero bene la sua stagione e ha vinto entrambe le partite giocate, peraltro appunto fuori casa. Del resto la squadra aveva raggiunto un ottimo livello già nel corso della seconda parte dell’ultimo campionato, scalando la classifica di Serie A1 fino a ottenere un brillante sesto posto con annessa qualificazione ai playoff. La serie contro la Virtus Bologna era andata male, ma se pensiamo che Treviso era stata costruita per salvarsi – come primo obiettivo – alcune tappe sono certamente state bruciate.

Ora anche la Leonessa proverà a fare lo stesso, Brescia è una squadra che da quando è salita in Serie A1 ha avuto momenti fantastici ma anche stagioni più complesse, al momento deve ancora registrarsi e imparare a conoscersi come nuovo roster, ma le premesse per fare un’altra corsa ai playoff ci sono tutte. Intanto, la semifinale di Supercoppa rischia di sfuggire di mano ma poi ci sarebbe tempo per concentrarsi sull’inizio del campionato…



