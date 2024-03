DIRETTA TREVISO CREMONA/ Video streaming tv: sfida importante come due anni fa (basket A1, 17 marzo 2024)

DIRETTA TREVISO CREMONA: ALTRA CORSA SALVEZZA?

La diretta di Treviso Cremona si avvicina, e allora possiamo intanto dire che questa partita potrebbe nuovamente rappresentare una sfida diretta per la salvezza, come del resto già sottolineato in sede di prestazione. Due anni fa Treviso si era salvata con 24 punti (gli stessi di Brindisi e Varese) e ben tre gare di vantaggio sul penultimo posto andato alla Fortitudo Bologna, Cremona invece era arrivata ultima con 18 punti e questo nonostante la Vanoli avesse vinto entrambe le partite giocate contro la NutriBullet, compresa appunto quella di ritorno che era andata in scena il 27 marzo; dopo quel ko Treviso aveva perso anche a Napoli una partita delicatissima, e Max Menetti era stato esonerato.

Diretta/ Treviso Reggio Emilia (risultato finale 71-63): veneti ok in rimonta! (basket, oggi 9 marzo 2024)

Il suo posto lo aveva preso Marcelo Nicola che era riuscito a salvare i veneti, mentre a Cremona si era deciso di dare fiducia a Paolo Galbiati (oggi a Trento) chepurtroppo non aveva condotto la barca in porto. In questo campionato la Vanoli potrebbe aver già preso lo slancio giusto per rimanere in Serie A1 ma è presto per dirlo, soprattutto perdere stasera al PalaVerde potrebbe realmente significare tornare a soffrire ma questo lo scopriremo strada facendo, a cominciare appunto da una partita che si preannuncia molto calda e potrebbe realmente cambiare tante cose nella classifica del campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Napoli Treviso/ Streaming video tv: GeVi lanciata dalla Final Eight! (basket A1, 3 marzo 2024)

TREVISO CREMONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Cremona sarà trasmessa su Eurosport, di conseguenza si tratterà di un appuntamento riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare perché il canale è presente al numero 210 del decoder di Sky Sport. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Trento Treviso (risultato finale 82-85): Grazulis la decide alla fine! (basket A1, 11 febbraio 2024)

TREVISO CREMONA: LA NUTRIBULLET CI CREDE!

Treviso Cremona viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Andrea Valzani e Giulio Pepponi: si gioca alle ore 20:00 di domenica 17 marzo, valida per la 23^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Può essere una partita destinata a cambiare il volto della lotta per la salvezza: Treviso arriva dalla vittoria contro Reggio Emilia in cui ha operato una straordinaria rimonta, un successo fondamentale per staccare nuovamente Pesaro e aprire quello che potrebbe essere un periodo positivo per allontanarsi dai guai, visto che in questo momento il trend sembra decisamente in crescita.

Dall’altra parte occhio al calo di Cremona che, battuta in casa da Pistoia, adesso ha solo 4 punti di vantaggio sulla penultima: dunque è fin troppo evidente che una vittoria dei padroni di casa porterebbe anche la Vanoli a rischiare grosso, cosa che del resto è forse già una realtà mentre scriviamo la presentazione del match. Avviandoci verso la diretta di Treviso Cremona, proviamo adesso a fare qualche rapida e ulteriore considerazione sui temi principali che sono legati alla serata del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Cremona si presenta davvero come partita importante: è innegabile che la NutriBullet abbia dato una svolta alla sua stagione con l’arrivo di Justin Robinson e Osvaldas Olisevicius, in questo caso le modifiche nel roster sono servite e va anche fatto un plauso alla società, che in estate aveva scelto di investire su Frank Vitucci e ha confermato questa decisione nonostante la disastrosa partenza. Ecco: il fatto che Treviso abbia iniziato con nove sconfitte consecutive influisce ancora sulla classifica, ma da quel momento la NutriBullet sta correndo in tutt’altra maniera.

Cremona invece ha avuto finora un campionato senza troppi picchi, ma purtroppo al ribasso: rimasta fuori dalla Final Eight di Coppa Italia per una sola partita, a oggi si è allontanata ancor più dalla zona playoff ma rimane come allora in una sorta di terra di nessuno, salva senza rischiare nell’immediato ma con la griglia della post season che appare lontana. Per provare a cambiare le cose serve una sterzata importante, soprattutto la Vanoli ha bisogno di timbrare qualche colpo in trasferta: la partita del PalaVerde può essere l’ideale per rimettersi in corsa, ma vedremo quello che succederà sul parquet.











© RIPRODUZIONE RISERVATA