Diretta/ Treviso Reggio Emilia (risultato finale 71-63): veneti ok in rimonta! (basket, oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA (RISULTATO FINALE 71-63): VENETI OK IN RIMONTA!

Bowman inizia l’ultimo quarto con una bomba, sorprendendo Treviso, ma Faye ne approfitta segnando due punti. Zanelli, nel tentativo di recuperare la palla, involontariamente serve un “assist” per il canestro di Faye che porta il punteggio a 54-49 al 33′. Dopo una palla persa di Weber, Harrison segna una bomba portando Treviso avanti di 10, 60-50 con 4:40 rimasti, seguito da un time out. Olisevicius segna un canestro al 36′, seguito da un assist per due di Zanelli che porta il vantaggio a +12. Paulicap segna due tiri liberi portando il punteggio a 66-53. La Unahotels non si arrende e Galloway segna una bomba portando il distacco a -10. Olisevicius tenta di replicare, ma sbaglia il tiro. Il punteggio è di 66-56 con 2 minuti rimasti. Galloway prova ancora da tre, ma sbaglia, ma Uglietti corregge e segna. Olisevicius segna altri due punti importanti per Treviso, avvicinandosi al traguardo. Atkins segna i primi due punti per Reggio dall’altra parte, portando Treviso avanti di 8. Olisevicius segna un tiro libero, mentre Paulicap conclude il quarto con una schiacciata spettacolare. Il punteggio finale è di 71-63 in favore di Treviso. (agg. di Fabio Belli)

RIBALTONE!

Paulicap inizia il secondo tempo segnando un tiro libero, mentre Robinson recupera il possesso per Treviso. Harrison, dall’altra parte, segna una bomba riducendo il distacco a -1 per Treviso: 29-30 con 1:30 giocati nel terzo quarto. Faye riceve il pallone sotto canestro e segna il suo sesto punto della partita. Successivamente, Weber realizza un canestro portando il punteggio a 29-34, ottenendo così un parziale di 4-0 per gli ospiti. Successivamente, Robinson recupera il pallone e lancia un contropiede: Paulicap schiaccia portando il punteggio a 34-36 al 24′. Harrison segna un altro canestro riducendo il distacco a -1. Black è un fattore importante a rimbalzo, segnando un tap-in che porta il punteggio a 35-38 al 25′. Robinson segna un’altra tripla, pareggiando il punteggio sul 38-38. Olisevicius va 1/2 ai tiri liberi portando il punteggio a 41-40 con 3:30 rimasti nel quarto. Uglietti e Harrison segnano punti dai liberi, portando il punteggio a 43-42. Black commette due errori nel finale, portando Treviso al vantaggio di +5 al termine del terzo quarto. (agg. di Fabio Belli)

I VENETI SI RIAVVICINANO

Transizione veloce della Reggiana con Smith che serve un alley-oop per la schiacciata di Grant, portando il vantaggio a +19. Harrison cerca di accendersi segnando un canestro che porta il punteggio a -15. Ora è la Reggiana a lottare per segnare, mentre Treviso ne approfitta per recuperare terreno: Zanelli segna da tre punti e Olisevicius ottiene un canestro da rimbalzo offensivo portando il punteggio a 16-26 con 4:10 da giocare. Zanelli esce dal campo per problemi fisici: il punteggio è di 16-28 al 16′. Olisevicius segna altri due punti, ma Reggiana risponde con una schiacciata di Faye. Harrison segna una bomba da lontano portando il punteggio a 21-30 con 2:30 rimanenti nel quarto. La Reggiana perde la palla dalla rimessa, concedendo due tiri liberi a Harrison: segna entrambi, portando il punteggio a 25-30. E arriva un’altra palla persa banale, seguita da un altro timeout di Priftis con 25 secondi rimanenti. Weber sbaglia la tripla allo scadere: Treviso dimostra di essere in partita, con il punteggio di 25-30 all’intervallo. Harrison è il top scorer di Treviso con 9 punti, seguito da Olisevicius con 6. Per la Reggiana, Galloway ha segnato 10 punti e Vitali 6. (agg. di Fabio Belli)

UNAHOTELS SPRINT!

La partita si apre con un canestro di Weber dal rimbalzo offensivo. Gli ospiti ottengono un parziale di 8-0, portando il punteggio a 3-10 al 3′. Bowman sblocca il punteggio per la sua squadra con due tiri liberi. Faye segna un canestro in area, portando il punteggio a 4-14, seguito da un timeout di Vitucci con 4:30 da giocare. Dall’altra parte, la palla circola bene, con Vitali che segna una tripla portando il punteggio a +13 con 3:30 rimanenti sul cronometro. Olisevicius cerca di rispondere con una tripla aperta, ma sbaglia il tiro. Il lituano continua a lottare per segnare, mentre Galloway viene falciato mentre tenta un tiro da tre: segna 2 su 3, portando il punteggio a 4-20 dopo 8′. Zanelli ottiene un punto dai tiri liberi. Black segna un canestro importante dal post, portando il vantaggio ospite a +17. Negli ultimi minuti, Harrison cerca di entrare in gioco e serve l’assist per la schiacciata di Terry Allen. Jamar Smith guadagna i tiri liberi con 5.6 secondi rimanenti. La tripla di Allen non va nel finale del quarto: il punteggio è di 7-24 dopo 10′. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta di Treviso Reggio Emilia, una partita che potrebbe offrire occasione di riscatto dopo la sconfitta di settimana scorsa a Napoli per la Nutribullet Treviso. Nei giorni scorsi ne ha parlato anche uno dei giocatori di massimo spicco per la formazione veneta, cioè D’Angelo Harrison, che era stato comunque autore di 15 punti nel capoluogo campano: “Abbiamo iniziato davvero bene e abbiamo dimostrato chi siamo. Poi però Napoli è venuta fuori: ha segnato anche qualche tiro difficile, mentre noi abbiamo sbagliato alcune conclusioni aperte e così, semplicemente, loro sono riusciti a chiudere la partita, a differenza nostra”.

Harrison aveva però poi rivolto il pensiero anche al futuro prossimo, che di fatto è la partita di stasera: “Ora approfondiremo cosa è successo e, poi, dobbiamo guardare avanti: concentrarci sulla prossima giornata, per disputare una grande partita”. Il momento è giunto per cercare di concretizzare gli ottimi propositi a parole: sta infatti per “parlare” il campo, noi cediamo la parola alla diretta di Treviso Reggio Emilia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OBIETTIVI DIVERSI

Treviso Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Bartoli, Quarta e Vallerani, si giocherà presso il PalaVerde di Villorba (Treviso) alle ore 20.30 di questa sera, sabato 9 marzo 2024, quando è in programma la palla a due per l’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Treviso Reggio Emilia vedrà sfidarsi due squadre con orizzonti e obiettivi assai diversi, dal momento che i veneti hanno appena 12 punti mentre gli emiliani sono a quota 24, esattamente il doppio degli odierni rivali.

Per la NutriBullet Treviso Basket questo è un campionato decisamente complicato e l’obiettivo deve essere la salvezza, come è normale che sia per chi occupa il penultimo posto in classifica quando siamo ormai oltre i due terzi del cammino della stagione regolare; discorso differente per la Unahotels Reggio Emilia, che dal suo quinto posto in classifica punta naturalmente a un posto nei playoff, dove poi potrebbe provare ad agire come una mina vagante. In ogni caso, la vittoria stasera farà gola ad entrambe le formazioni: che cosa ci dirà la diretta di Treviso Reggio Emilia?

DIRETTA TREVISO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Treviso Reggio Emilia, abbiamo già evidenziato che sono assai diverse le situazioni delle due formazioni. La NutriBullet Treviso Basket arriva dalla sconfitta di domenica scorsa a Napoli, un ko per 95-81 sul campo dei freschi detentori della Coppa Italia che hanno messo in enorme difficoltà la difesa veneta, soprattutto nella seconda metà della partita nella quale Treviso ha incassato addirittura 58 punti in 20 minuti. Inutile dunque era stato il buon rendimento in attacco, in particolare da parte di Terry Allen, Ky Bowman e D’Angelo Harrison, autori di ben 47 punti in tre.

La Unahotels Reggio Emilia è invece reduce da una vittoria per 77-75 contro Trento nella partita che ha segnato la ripresa del campionato dopo la sosta per la Coppa Italia, onorata con il successo nel derby contro la Virtus, anche se poi ci fu per Reggio Emilia lo stop in semifinale contro Napoli. Sabato scorso la Unahotels vinse in rimonta dopo un pessimo primo quarto, grazie a un secondo tempo da 45-34 decisivo per il sorpasso, naturalmente con Langston Galloway in copertina grazie a una prestazione da 24 punti in 35 minuti giocati. Così si arriva alla partita, ma cosa ci dirà la diretta di Treviso Reggio Emilia?











