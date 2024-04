DIRETTA TREVISO MILANO/ Video streaming tv: la delicata situazione dei veneti (basket A1, 14 aprile 2024)

DIRETTA TREVISO MILANO: SITUAZIONE DELICATA

Con la diretta di Treviso Milano che si sta avvicinando noi possiamo notare come lo scenario per la NutriBullet possa non essere così roseo come appare. Molto dipenderà da Pesaro e Brindisi, e dalla loro capacità di vincere almeno due o tre partite: alla Vuelle ne basterebbero un paio essendo davanti nella differenza canestri della sfida diretta (e tra l’altro ieri Pesaro ha battuto Pistoia), discorso diverso per la Happy Casa perché questo vantaggio ce l’ha Treviso. La corsa si fa su queste due squadre, ma alla NutriBullet certamente non dispiacerebbe vincere a Varese girando il quoziente canestri: sarà una delle due trasferte consecutive per i veneti nel finale del campionato.

Prima ci sarà il derby veneto al Taliercio, contro Venezia, mentre nell’ultima giornata al PalaVerde arriverà Tortona: un calendario non immediato per una Treviso che comunque dopo lo 0-9 di inizio stagione ha viaggiato ad una media da playoff (e questo ovviamente aumenta i rimpianti), sicuramente Frank Vitucci ha tutte le possibilità di salvarsi e un eventuale colpo sull’Olimpia Milano sarebbe probabilmente la parola fine sulla ricerca del traguardo, ma sarà il parquet del PalaVerde a dirci come andranno le cose tra poco, visto che la partita è ormai imminente. (agg. di Claudio Franceschini)

TREVISO MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Milano non è disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo tra le tre partite che per la 27^ giornata di Serie A1 sono state proposte dalla Lega; possiamo però ricordare che tutto il campionato di basket è garantito da DAZN, piattaforma la cui visione è in diretta streaming video e per la quale bisogna comunque aver sottoscritto un abbonamento. Possiamo poi aggiungere che tabellino play-by-play, boxscore della diretta di Treviso Milano e altre informazioni sul torneo saranno fornite come sempre dal sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it.

TREVISO MILANO: ULTIMA SPIAGGIA VENETA!

Treviso Milano, partita in diretta dal PalaVerde di Villorba, va in scena alle ore 17:00 di domenica 14 aprile: pomeriggio intrigante per la 27^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, match tra due squadre i cui obiettivi sono diversi e che però hanno bisogno di vincere. Soprattutto Treviso, le cui possibilità di salvezza sono tornate a diminuire: la NutriBullet arriva dalla sanguinosa sconfitta di Brindisi, ha ancora margine sulle ultime due della classifica ma a questo punto non si può davvero permettere altri passi falsi, soprattutto perché le rivali in questione sono sicuramente in crescita.

Milano invece ha battuto Trento, tenendo il passo delle prime: l’Olimpia continua a inseguire la vittoria della regular season e chiaramente ci crede, perché deve recuperare due punti a Brescia che sono poi gli stessi con la Virtus Bologna, essendo a sfavore la doppia sfida diretta. Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà al PalaVerde nell’imminente diretta di Treviso Milano, ma prima vale la pena approfondire meglio il discorso sulla partita della 27^ giornata di Serie A1.

DIRETTA TREVISO MILANO: NUTRIBULLET CON L’ACQUA ALLA GOLA

La diretta di Treviso Milano rappresenta una sorta di finale per la NutriBullet: va ripetuto, come dicevamo già nelle scorse settimane, che dopo il tremendo avvio da 0-9 Treviso ha comunque mantenuto un passo da playoff o quasi, infatti da quel momento (spezzato con il roboante +26 su Brindisi, che ora può essere determinante per la salvezza) il record parla di 10 vittorie e 7 sconfitte e dunque davvero la squadra di Frank Vitucci avrebbe potuto lottare per la post season, mentre oggi rischia seriamente di ritrovarsi in Serie A2 dopo cinque anni con tutto quello che la retrocessione comporterebbe.

L’operato di Milano andrà presumibilmente giudicato più avanti: che l’Olimpia raggiungesse una delle prime tre posizioni della classifica (peraltro ancora non archiviate) era considerato scontato, adesso si tratta di piazzarsi al meglio nel tabellone dei playoff perché avere il fattore campo contro certe avversarie può risultare importante, sicuramente Milano è una squadra che ci si aspetta in fondo alla Serie A1 e a lottare per lo scudetto, di conseguenza sarà il percorso nella post season che ci dirà davvero se questa Olimpia sarà riuscita a superare i tanti problemi che ha avuto nel corso della stagione.











