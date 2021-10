Diretta Treviso Sassari/ Streaming video tv: grande sfida al PalaVerde! (basket A1)

DIRETTA TREVISO SASSARI: POTENZIALE BIG MATCH!

Treviso Sassari, partita che sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Guido Giovannetti e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 12:00 di domenica 17 ottobre presso il PalaVerde: siamo nella 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, e potenzialmente questo è un big match. Intanto, le due squadre l’anno scorso si sono qualificate ai playoff; poi le abbiamo viste protagoniste nei quarti della Supercoppa disputata a settembre con gironi superati a punteggio pieno, e ora si affrontano con un record di 2-1 con il quale hanno iniziato il loro campionato, segno dunque che gli obiettivi sono ancora di un certo tenore.

La Nutribullet è comunque reduce dalla prima sconfitta in Serie A1, maturata contro Napoli: al PalaBarbuto Treviso ha vissuto una giornata storta che ora cercherà di riscattare immediatamente ritrovando il fattore campo. La Dinamo invece ha vinto una partita tesissima contro Reggio Emilia, rimontando nel secondo tempo e andando a prendersi 2 punti di capitale importanza: pian piano anche Demis Cavina sta iniziando a carburare. La diretta di Treviso Sassari ci aspetta, sperando sia uno spettacolo: proviamo allora a valutarne i temi principali nellepoche ore che precedono la palla a due.

DIRETTA TREVISO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Sassari non sarà una di quelle che per questa 4^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa classica, riservata comunque agli abbonati, è quella di affidarsi al broadcaster Discovery + che, da questa stagione e come ormai abbiamo imparato, è diventato fornitore ufficiale del campionato e dunque manderà in onda la partita in diretta streaming video, consentendovi di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA TREVISO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Sassari porta in dote una sfida tra due società che negli ultimi anni hanno vissuto percorsi diversi, perché la Dinamo gioca in Serie A1 da oltre 10 anni e nel corso del tempo ha saputo diventare una big del nostro campionato, vincendo anche lo scudetto e riproponendosi, nel corso del ciclo di Gianmarco Pozzecco, come una contender che tuttavia ha mancato il bersaglio grosso pur essendo costantemente nel lotto delle favorite. La storia di Treviso è legata alla famiglia Benetton e certamente non ha bisogno di presentazioni.

Dopo il fallimento sono servite alcune stagioni per tornare al massimo livello del basket italiano ma, con Max Menetti in panchina, la Universo Basket ha saputo timbrare i playoff anche in anticipo sui tempi, e ora chiaramente vuole fare il salto di qualità. Stiamo insomma parlando di due piazze che respirano basket a grandi livelli, con aspettative sempre particolarmente alte; anche per questo motivo la diretta di Treviso Sassari potrebbe essere potenzialmente uno spettacolo, non resta che affidarsi al campo per scoprire cosa succederà tra poco sul parquet del PalaVerde in un match che potremmo anche rivedere ai playoff tra qualche mese, o anche prima in Coppa Italia.

