Diretta Sassari Reggio Emilia/ Streaming video tv: bel test per entrambe (basket A1)

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA: CAJA PER VOLARE ANCORA!

Sassari Reggio Emilia è diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Andrea Bongiorni e Gianluca Capotorto: appuntamento alle ore 18:00 di domenica 10 ottobre presso il PalaSerradimigni, dove si gioca per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Il primato della Unahotels in classifica deriva certamente anche dal calendario, ma intanto la società reggiana si gode il fatto di essere a punteggio pieno grazie alla vittoria in volata sulla Fortitudo Bologna e la bella rimonta su Napoli, con cui Attilio Caja ha già messo fieno in cascina per quando eventualmente arriveranno tempi più complessi.

Quelli che in qualche modo sta già affrontando la Dinamo, naturalmente con debite proporzioni: la squadra come già detto ha cambiato molto in estate e il processo di ripartenza non si poteva pensare immediato, il girone di Supercoppa è stato positivo ma poi sono arrivate le due sconfitte contro Brindisi, che potrebbero essere abbastanza indicative del momento. Aspettando di scoprire in che modo andranno le cose nella diretta di Sassari Reggio Emilia, proviamo a fare qualche rapida analisi circa i temi principali che verranno proposti nel corso della partita.

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Reggio Emilia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo stata selezionata per questo turno di campionato; tuttavia l’appuntamento per seguire il match di basket è quello con il broadcaster Discovery + che, come sappiamo, da quest’anno è diventato fornitore ufficiale della nostra Serie A1. Anche questa sfida quindi sarà disponibile in diretta streaming video, previo abbonamento alla piattaforma; inoltre sul sito www.legabasket.it troverete come sempre le informazioni utili e immediate, ovvero il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Reggio Emilia ci propone dunque un Banco di Sardegna alla prova del nove: parlavamo in precedenza delle due sconfitte contro Brindisi (Supercoppa e campionato), certamente bisogna tenere conto del contesto ma intanto Sassari ha giocato due volte contro una big e ha sempre perso. Trattandosi della stessa squadra potremmo anche parlare di accoppiamenti sfavorevoli, ma Demis Cavina sa bene che se vorrà ripercorrere i passi del suo predecessore Gianmarco Pozzecco dovrà necessariamente operare un salto di qualità, perché forse oggi non è più così scontato che la Dinamo arrivi in fondo o comunque faccia parte del lotto delle migliori di Serie A1.

Dove attualmente si trova Reggio Emilia, partita forte: abbiamo già detto che il calendario ha giocato la sua parte, ma intanto Caja ha dimostrato che in volata la sua squadra è riuscita a mettere quel quid in più per andare a prendersi le vittorie, e adesso anche per la Unahotels questo appuntamento del PalaSerradimigni sarà particolarmente interessante, perché potrà rappresentare una prima e approfondita analisi contro una squadra tecnicamente di livello superiore, per testare dunque le ambizioni del roster biancorosso. Staremo a vedere…



