Diretta Napoli Treviso/ Streaming video tv: grande avvio per Max Menetti (basket A1)

DIRETTA NAPOLI TREVISO: TERZO INCROCIO STAGIONALE

Napoli Treviso, che verrà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Nicolini e Sergio Noce, va in scena alle ore 18:30 di domenica 10 ottobre: si tratta di una partita valida per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, ed è anche il terzo incrocio che le due squadre affrontano nello spazio di un mese. Infatti GeVi e Nutribullet sono state avversarie nel girone di Supercoppa: allora c’erano state due vittorie da parte della squadra veneta, che è partita fortissima e spera di prendersi una vittoria che la confermi a punteggio pieno in classifica, per fare un altro bel segnale alle avversarie.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA/ Streaming video tv: spazio per JaKarr Sampson?

Napoli, neopromossa, deve ancora sciogliersi: per il momento Stefano Sacripanti sta ancora provando a cercare la quadratura del cerchio, ha sempre perso in avvio di campionato ma è anche vero che due partite non possono fare giurisprudenza, oggi sul parquet amico del PalaBarbuto le cose potrebbero andare diversamente e dunque vedremo quello che succederà tra poco nella diretta di Napoli Treviso, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA/ Streaming video tv: il duello Bendzius-Olevicius

DIRETTA NAPOLI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Treviso non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo stata selezionata per questo turno di campionato; tuttavia l’appuntamento per seguire il match di basket è quello con il broadcaster Discovery + che, come sappiamo, da quest’anno è diventato fornitore ufficiale della nostra Serie A1. Anche questa sfida quindi sarà disponibile in diretta streaming video, previo abbonamento alla piattaforma; inoltre sul sito www.legabasket.it troverete come sempre le informazioni utili e immediate, ovvero il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE MILANO/ Video streaming tv: Alessandro Gentile è il grande ex!

DIRETTA NAPOLI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Napoli Treviso è sulla carta una partita decisamente interessante: come detto abbiamo due precedenti molto recenti, che al momento ci hanno detto di come la Nutribullet sia più avanti nel percorso. Anche logicamente, visto che affronta la terza stagione consecutiva in Serie A1 e l’anno scorso con un ottimo girone di ritorno è stata in grado di qualificarsi ai playoff, che a questa piazza mancavano da parecchi anni.

Treviso ha anche vinto all’esordio nel girone di Champions League, proseguendo nel suo straordinario avvio; un avversario davvero tosto che, trovando continuità ed esprimendosi su massimi livelli, potrebbe anche dare fastidio alle big andando a giocarsi il fattore campo nel primo turno dei playoff. Come già detto, Napoli sa bene di dover procedere per gradi: nessuno le regalerà nulla in termini di salvezza, nel roster della GeVi ci sono giocatori che hanno il talento necessario per vincere le partite da soli ma Sacripanti dovrà lavorare sul gruppo, perché sarà con quello che la squadra partenopea riuscirà eventualmente a fare il salto di qualità e confermarsi in Serie A1 anche nella prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA