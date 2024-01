DIRETTA/ Treviso Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (21 gennaio 2024)

DIRETTA TREVISO SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta di Treviso Sassari siamo pronti a vivere una partita davvero interessante nella 17^ giornata di campionato. Stiamo parlando di due squadre che hanno fatto da riferimento al basket italiano, ma che non si sono mai incrociate al massimo del loro splendore: quando la Dinamo è finalmente arrivata in Serie A1 l’allora Benetton stava già vivendo gli ultimi anni di un ciclo straordinario e forse irripetibile, di lì a pochi anni sarebbe precipitata in seguito all’abbandono dello storico marchio e avrebbe conosciuto fallimento e serie minori, tanto che nel momento dello scudetto di Sassari (2015) Treviso stava ancora lottando per provare a tornare in Serie A1.

Oggi entrambe le società stanno faticando a mantenere il livello; la classifica di campionato ci dice che il Banco di Sardegna ha comunque tre vittorie in più ed è una differenza importante, perché gli isolani possono pensare ai playoff laddove la NutriBullet deve considerare esclusivamente la salvezza, almeno per il momento. Per noi adesso è arrivato il tempo di metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti sul parquet del PalaVerde: qui è davvero tutto pronto, la palla a due di Treviso Sassari sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Sassari non sarà una delle partite che, per questa 17^ giornata di Serie A1, è stata inclusa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene garantito sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TREVISO SASSARI: PARTITA DELICATA!

Treviso Sassari è diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Denny Borgioni e Sergio Noce: alle ore 19:30 di domenica 21 gennaio siamo al PalaVerde per la 17^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. La NutriBullet è tornata a soffrire: inizio shock, poi una serie di vittorie che l’aveva presentata come squadra più calda per alcune settimane ma in seguito sono arrivate altre sconfitte, tra cui quella casalinga contro Varese – sfida diretta per la salvezza – prima del pesante ko di Brescia, con la risultante che oggi Treviso è ancora penultima in classifica e vede la concorrenza scappare via.

Tra queste rivali c’è anche Sassari, che sembra aver preso ritmo: il Banco di Sardegna arriva dalla roboante vittoria su Pistoia e prima ancora aveva sbancato Pesaro, ha sistemato la sua classifica e adesso può veramente andare all’assalto dei playoff, anche se ovviamente deve recuperare da un avvio poco esaltante. Scopriremo tra poco come andranno le cose nella diretta di Treviso Sassari, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che saranno portati in dote dalla serata del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Treviso Sassari sarà molto delicata soprattutto per la NutriBullet, che come abbiamo detto sta soffrendo: già nelle ultime due stagioni Treviso aveva dovuto fare i conti con la corsa alla salvezza, non riuscendo a confermare quell’anno in cui aveva raggiunto i playoff con il sesto posto in classifica. Oggi giustamente viene data fiducia a Frank Vitucci ma il progetto stenta a decollare: qualche vittoria è stata messa da parte e quindi la situazione non è ancora drammatica, ma certamente è molto complessa e bisogna assolutamente risalire la corrente.

Dal canto suo Sassari lo sta facendo: nell’ottimo periodo della Dinamo purtroppo stona l’eliminazione dalla Champions League per mano di Cholet, una squadra che era stata battuta di 21 punti in trasferta ma che poi ha sbancato il PalaSerradimigni, prendendosi una gara-3 che ha poi dominato. Un peccato perché facendo strada in Europa Sassari avrebbe potuto trovare ritmo e certezze anche in Serie A1, adesso se non altro Piero Bucchi avrà più tempo per preparare le partite di un campionato in cui l’obiettivo resta quello di qualificarsi ai playoff, dopo aver mancato la FInal Eight di Coppa Italia un traguardo che è tornato alla portata.











