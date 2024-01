DIRETTA/ Sassari Pistoia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (14 gennaio 2024)

DIRETTA SASSARI PISTOIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ormai ci siamo, tutto è pronto per aprire la diretta di Sassari Pistoia, ma negli ultimi minuti prima della palla a due possiamo rileggere le dichiarazioni di coach Piero Bucchi dopo la vittoria con brivido finale della sua Dinamo Sassari settimana scorsa a Pesaro: “Un match a due facce. Trenta minuti buoni, di intensità, attenzione, voglia di passarci la palla. Poi abbiamo fatto la leggerezza di pensare che fosse finita e abbiamo smesso di giocare. A volte succedono queste partite, credo sia una lezione che ci servirà”.

Il successo comunque è arrivato, particolarmente prezioso per Sassari perché ha sancito una svolta nel rendimento in trasferta dopo il colpaccio europeo in Champions League: “Per fortuna portiamo a casa una vittoria, la prima in trasferta della stagione dopo quella in Francia. Erano due trasferte pericolose per il nostro cammino e per 70 minuti totali abbiamo fatto due grandi partite. La squadra oggi pensava fosse finita, è evidente che abbiamo rischiato. Ma complimenti ai ragazzi per questa settimana”. Adesso però basta parole e spazio alle azioni: comincia davvero la diretta di Sassari Pistoia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSARI PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Pistoia non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SASSARI PISTOIA: RILANCIO DINAMO?

Sassari Pistoia, diretta dagli arbitri Paternicò, Gonella e Marziali, ci darà appuntamento naturalmente presso il PalaSerradimigni della città sarda per la palla a due alle ore 12.00 di oggi, domenica 14 gennaio 2024, per la sedicesima giornata della Serie A di basket, cioè il primo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallacanestro. Obiettivi diversi ma nemmeno troppo per le due squadre nella diretta di Sassari Pistoia, con i padroni di casa che vogliono risalire posizioni dopo un’andata abbastanza scadente mentre gli ospiti vogliono consolidarsi in una buona posizione e avvicinarsi invece ai playoff.

Per la precisione, il Banco di Sardegna Sassari ha chiuso il girone d’andata a quota 12 punti in classifica, frutto evidentemente di sei vittorie e nove sconfitte in quindici partite, bottino deludenti per una Dinamo che però di recente è apparsa in crescita e oggi vorrà naturalmente confermare questo trend. Dall’altra parte, ecco che la Estra Pistoia ha chiuso l’andata all’ottavo posto con 16 punti, frutto di otto vittorie e sette sconfitte che hanno dato ai toscani la gioia della qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia. La posta in palio è interessante per capire come potrà evolvere la stagione di entrambe: che cosa ci dirà la diretta di Sassari Pistoia?

DIRETTA SASSARI PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Sassari Pistoia, abbiamo naturalmente evidenziato le due situazioni al termine del girone d’andata, un giro di boa che facilita i bilanci. Per il Banco di Sardegna Sassari sono stati mesi spesso difficili, soprattutto in trasferta, dove la prima vittoria è arrivata proprio domenica scorsa a Pesaro; la Dinamo quindi si è tenuta a galla soprattutto grazie al rendimento casalingo, costituito da cinque vittorie a fronte di tre sconfitte negli otto match finora disputati in Sardegna. Ecco allora che l’odierna partita casalinga potrebbe essere l’occasione per provare a risalire ed avvicinarsi alla zona playoff.

Dall’altra parte, ecco che la Estra Pistoia si è presa una bella soddisfazione qualificandosi per la Coppa Italia; il traguardo è stato tagliato grazie al successo di domenica scorsa contro Cremona e più in generale un cammino equilibrato, nel quale spicca per Pistoia un buonissimo rendimento in trasferta, perché finora ha un bottino di quattro vittorie esterne a fronte di tre sconfitte ed allora è proprio grazie alle trasferte che Pistoia è oltre il 50%, considerando poi il 4-4 casalingo. Una partita stuzzicante e sulla quale potrebbe essere difficile sbilanciarsi, elemento che renderà ancora più intrigante la diretta di Sassari Pistoia…











