Diretta Trieste Napoli/ Streaming video tv: due squadre in crescita! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE NAPOLI: PARTITA DELICATISSIMA!

Trieste Napoli, in diretta dall’Allianz Dome alle ore 18:00 di domenica 29 gennaio, si gioca per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, e rappresenta una partita abbastanza delicata in chiave salvezza. E non solo, perché in questo momento la classifica è talmente corta che l’Allianz, partita 0-4 ma reduce dalla vittoria importante a Venezia, si trova sostanzialmente in zona playoff, con gli stessi punti di Brindisi che è ottava e in compagnia anche di Brescia e Sassari. Quindi, vincere per Trieste potrebbe significare entrare nelle prime otto della classifica.

Napoli è solo due punti più sotto: la GeVi settimana scorsa ha timbrato una bella vittoria contro Sassari e questo le ha permesso di rimanere agganciata a Treviso e andare a riprendere due rivali dirette come Verona e Scafati, in una corsa alla permanenza in Serie A1 che si sta facendo realmente scintillante. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Trieste Napoli, prendiamoci adeso un po’ di tempo per valutare gli aspetti principali che saranno legati a questa interessante partita dell’Allianz Dome, che si gioca ormai tra poche ore.

DIRETTA TRIESTE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Napoli non sarà una di quelle che per la 17^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Come noto poi tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video potendo scegliere anche l’acquisto on demand, il servizio da poco tempo fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Prende il via tra poco la diretta di Trieste Napoli: le due squadre sono ovviamente accomunate dall’obiettivo di salvarsi, ma come detto almeno l’Allianz può sperare di andare a prendersi un posto nei playoff che tra l’altro aveva già esplorato nel passato recente. È un campionato davvero “pazzo” se pensiamo che Trieste era partita malissimo perdendo le prime quattro partite, e stava già ragionando sull’esonero di Marco Legovich e il taglio di quel Frank Bartley che oggi è invece il miglior realizzatore della Serie A1.

Napoli non sta facendo male, e Cesare Pancotto è già riuscito a imprimere la sua mano sulla squadra: con il nuovo allenatore, che ha preso il posto di Maurizio Buscaglia, la GeVi ha battuto una corazzata come Milano e poi si è ripetuta contro Sassari, in mezzo c’è stato il -27 di Varese ma in generale questa Napoli sembra avere il talento giusto per portare a casa la salvezza, e magari, se la situazione in classifica resterà così incerta, andare anche a lottare per un posto nei playoff. Questo però lo scopriremo solo verso la fine della stagione, per ora gustiamoci la diretta di Napoli Trieste…

