Diretta Napoli Sassari/ Streaming video tv: partita speciale per Bucchi (basket A1)

DIRETTA NAPOLI SASSARI: UNA PARTITA DELICATA!

Napoli Sassari, che sarà in diretta alle ore 19:30 di domenica 22 gennaio presso il PalaBarbuto, va in scena per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Partita delicata, soprattutto per la GeVi: la squadra partenopea è reduce dal pesantissimo -27 incassato a Varese, e dunque in questo momento occupa il penultimo posto in classifica in compagnia di Treviso, con lo stesso scenario della scorsa stagione quando aveva dovuto lottare sino in fondo per ottenere la salvezza, e la differenza che forse quest’anno la concorrenza in questi termini è leggermente aumentata.

Diretta/ Sassari Brindisi (risultato 111-93): sardi che dominano fino alla fine!

Sassari invece ha mancato la qualificazione alla Coppa Italia solo per aver perso la sfida diretta contro Brescia: a nulla dunque è servito battere in maniera netta Brindisi, il Banco di Sardegna ha mancato l’obiettivo ma tutto sommato il suo campionato rimane positivo, certo per una piazza del genere bisogna sempre parlare di corsa ai playoff ma questo sta comunque avvenendo. Tra poche ore scatterà la diretta di Napoli Sassari, e allora noi possiamo iniziare a introdurci al match del PalaBarbuto provando a sciorinarne i temi principali che potrebbero emergere dalla serata.

Diretta/ Reggio Emilia Sassari (risultato finale 74-99): tutto facile per Bucchi

DIRETTA NAPOLI SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sassari non è una di quelle che per questa 16^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Tuttavia, ormai lo sappiamo bene, dobbiamo ricordare che tutte le partite del massimo campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Discovery Plus (anche questa per gli abbonati) e che in questo caso la visione sarà in diretta streaming video; inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale.

Diretta/ Sassari Brescia (risultato finale 92-94): fine overtime!

DIRETTA NAPOLI SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Sassari riguarda ovviamente anche il grande ritorno di Piero Bucchi nella città campana: qui il coach bolognese ha aperto un ciclo straordinario riuscendo a vincere una Coppa Italia e raggiungere una semifinale scudetto con tanto di finale sfiorata, peccato solo sia durata poco perché a Napoli i problemi economici hanno sempre impedito di sviluppare un progetto che potesse durare a lungo termine. Adesso questa GeVi ci sta in qualche modo provando: dopo la promozione del 2021 è arrivata la salvezza ma, nella seconda stagione in Serie A1, bisogna stringere i denti e provare a replicare questo traguardo sapendo che appunto sarà tutt’altro che facile.

Per quanto riguarda Sassari, anche dopo la tripletta del 2015 e la gestione di Gianmarco Pozzecco questa squadra ha sempre saputo rimanere sulla breccia; magari i risultati non sono stati scintillanti come ai tempi, però possiamo comunque parlare di una semifinale playoff lo scorso anno e della finale di Supercoppa raggiunta a settembre 2022, dunque di riffa o di raffa Sassari sa come andare a giocarsi qualcosa di importante e in questo girone di ritorno Bucchi correrà assolutamente per andare a ritrovare un posto nei playoff. Anche per la Dinamo la concorrenza non è banale, dunque la ricerca della vittoria a Napoli sarà importante per fare il salto di qualità…











© RIPRODUZIONE RISERVATA