Diretta Trieste Sassari/ Streaming video tv: Allianz per il terzo posto! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE SASSARI: PROVE DI FINAL EIGHT!

Trieste Sassari, che viene diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Denis Quarta e Edoardo Gonnella, va in scena alle ore 18:00 di domenica 6 febbraio, presso l’Allianz Dome: partita valida per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e sfida tutto sommato diretta per una posizione nella griglia dei playoff. I punti che separano le due squadre sono appena 2, ma per gli incastri della classifica avulsa attualmente l’Allianz (che ha perso a Napoli nell’ultimo turno) è quarta e la Dinamo decima: questo è ovviamente segno di una classifica parecchio corta, nella quale però Trieste sta facendo parecchio bene.

La Dinamo è ondivaga: partita benino, entrata in crisi e arrivata a esonerare Demis Cavina, con Piero Bucchi le cose sono leggermente migliorate e domenica è arrivato un roboante +27 contro Brindisi, che ha rimesso la squadra in ottica playoff. La diretta di Trieste Sassari sarà anche un antipasto di Coppa Italia, perché entrambe le squadre saranno presenti alla Vitrifrigo Arena di Pesaro; vedremo allora quello che succederà sul parquet dell’Allianz Dome, aspettando la palla a due proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali legati al match.

DIRETTA TRIESTE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Sassari non è tra quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa giornata di campionato. Sappiamo comunque che da quest’anno tutte le gare di Serie A1 sono appannaggio di Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: anche in questo caso servirà un abbonamento per la visione in diretta streaming video, mentre potrete consultare liberamente il sito www.legabasket.it, dove troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Non manca molto alla diretta di Trieste Sassari, che come abbiamo già detto è una partita parecchio interessante. La Dinamo cerca la qualificazione ai playoff, pur nella consapevolezza che le stagioni ruggenti in cui correva per lo scudetto ed era una delle corazzate del campionato sono terminate, almeno per il momento. Con Bucchi il tentativo è comunque quello di provare a rimanere ad un certo livello senza per forza dover ricostruire da zero, perché l’ambiente è esigente e c’è la sensazione che questa Serie A1 molto equilibrata possa fornire occasioni a tutte, e si debba provare a prenderle nel migliore dei modi.

Sia come sia andare ai playoff non sarà affatto semplice, prova ne è il fatto che a inizio febbraio il Banco di Sardegna non vi sarebbe qualificato; Trieste invece sta dimostrando che le stagioni passate non erano un caso, e anzi che l’Allianz in questo momento possa addirittura fare meglio di quanto accaduto con Eugenio Dalmasson. La strada è lunga, ma sarà interessante scoprire se ancora una volta la società giuliana sarà una di quelle che giocheranno i playoff, intanto ce l’ha fatta per la Coppa Italia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA