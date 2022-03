Diretta Trieste Sassari/ Streaming video tv: obiettivo quarto posto! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE SASSARI: LA DINAMO HA RIPRESO QUOTA!

Trieste Sassari, partita diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Alessandro Martolini e Giacomo Dori, va in scena alle ore 20:00 di mercoledì 9 marzo presso l’Allianz Dome: si gioca per il recupero della 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Match inizialmente in programma un mese fa, che si ripropone ora in un contesto simile ma comunque diverso: intanto entrambe le squadre hanno giocato in Coppa Italia, poi l’Allianz sconfitta in casa da Venezia è stata riassorbita al quarto posto e, per come stanno ora le cose, rischia addirittura di non giocare i playoff nonostante una stagione più che positiva.

La Dinamo invece arriva dal brillante successo di Trento, e si sta pienamente rilanciando: deve recuperare un’altra partita oltre a questa, e intanto vincendo questa sera aggancerebbe il lungo treno delle squadre a quota 20 punti, idealmente al quarto posto della classifica. Dunque sfida importante per entrambe le compagini pur se per motivi differenti e forse opposti: vedremo cosa succederà nella diretta di Trieste Sassari, mentre ne aspettiamo la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali che emergeranno dall’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Trieste Sassari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Il modo per seguire la partita di basket è allora quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Discovery Plus, che in questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega e fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match in questione, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Sassari ci presenta dunque una partita importante e delicata: la Dinamo ha come principale obiettivo quello di volare ai playoff, anche se sa che rispetto all’anno scorso non si può più dire quella corazzata che era formalmente in corsa per lo scudetto. Nel lungo periodo comunque il cambio in panchina ha avuto i suoi effetti, Piero Bucchi ha iniziato a correre e infatti Sassari può davvero arrivare a quota 20 punti e poi, vincendo l’altro match di recupero, otterrebbe addirittura il quarto posto solitario che era francamente poco immaginabile fino a poche settimane fa, ma che dimostra appunto la bontà del lavoro della nuova guida tecnica e la presenza di un roster comunque competitivo.

L’Allianz vuole i playoff per la seconda stagione consecutiva; per il momento l’annata dell’Allianz è ottima e, entrando in questo recupero, la squadra di Franco Ciani è quarta in classifica anche se la sconfitta casalinga contro Venezia è stata comunque un duro colpo da digerire. I giuliani sanno bene che correre per la Top 8 di Serie A1 sarà complicato, la concorrenza è agguerrita e perdere questa partita complicherebbe ulteriormente le cose; tuttavia anche Trieste ha una squadra che può raggiungere i playoff e il finale di regular season sarà particolarmente interessante, a cominciare ovviamente da quello che succederà tra poche ore.



