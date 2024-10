DIRETTA SASSARI NAPOLI: TIRA GIÀ ARIA DI CRISI!

Quasi pronti alla diretta Sassari Napoli, che prende il via alle ore 12:00 di domenica 13 ottobre e dunque rappresenta il lunch match nella terza giornata di basket Serie A1 2024-2025: nel presentare la sfida del PalaSerradimigni possiamo dire che ci sia già aria di crisi in entrambe le piazze, infatti sia il Banco di Sardegna che la GeVi arrivano a questo match con zero vittorie in campionato. Sassari in particolar modo sta facendo male: sia il ko interno contro Scafati che la sconfitta del Mediolanum Forum sono state nette, contro Milano la Dinamo non è praticamente mai scesa in campo e adesso è chiamata a fornire risposte incoraggianti a cominciare da oggi.

Lo stesso però deve fare Napoli, che è caduta a Pistoia svegliandosi troppo tardi e poi ha perso contro Trieste cedendo di schianto nel secondo tempo: al momento la squadra partenopea non riesce a garantire un rendimento anche solo simile nelle due frazioni e questo sembra essere il problema principale, anche se chiaramente si può parlare di cose più diffuse. Aspettando che la diretta Sassari Napoli prenda il via, possiamo adesso provare a entrare maggiormente in questi punti di domanda aperti per le due squadre, approfondendo i temi principali di questo lunch match di Serie A1.

COME SEGUIRE LA DIRETTA SASSARI NAPOLI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Sassari Napoli l’appuntamento è sulla televisione satellitare, riservato agli abbonati che potranno seguire questa partita della terza giornata di Serie A1 su Eurosport, canale che troveranno al numero 211 del decoder. In aggiunta, e in alternativa, tutte le gare del massimo campionato di basket sono garantite dalla piattaforma DAZN per una visione in diretta streaming video dell’evento, ma va comunque ricordato che in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA SASSARI NAPOLI: VIETATO SBAGLIARE!

Andiamo ad anticipare la diretta Sassari Napoli dicendo che sicuramente il Banco di Sardegna sperava di non ripetere le false partenze degli anni scorsi, ma questo è successo: che la squadra non sia più quella che ormai cinque anni fa ha raggiunto la finale scudetto, e faceva parte delle quattro sorelle, è acclarato da tempo ma in una Serie A1 così livellata le possibilità di correre concretamente per i playoff, come fatto dalla stessa Napoli o da realtà come Reggio Emilia e Pistoia, ci sono tutte e dunque bisogna immediatamente rialzarsi, da vedere anche se la panchina di Nenad Markovic possa già essere messa in discussione da questo brutto avvio.

La GeVi Napoli aveva già chiuso in calo la passata stagione: dopo aver vinto una splendida Coppa Italia non è riuscita a garantire lo stesso rendimento nel girone di ritorno, è sostanzialmente crollata e così ha dovuto rinunciare alla qualificazione ai playoff, ma i giudizi sulla sua annata sono rimasti chiaramente più che positivi. Adesso, con un roster rinnovato ma lo stesso allenatore. Napoli ha avuto un avvio di campionato davvero brutto, non tanto per le due sconfitte in sé (che comunque pesano) ma appunto per come la squadra sia sparita dal campo in certi momenti delle gare. Tocca rimediare, scopriremo presto se ci si riuscirà al PalaSerradimigni.