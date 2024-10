DIRETTA BRESCIA SASSARI: ORMAI UNA GRANDE CLASSICA!

Siamo arrivati alla diretta Brescia Sassari, una sfida intrigante nella quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2024-2025: si gioca alle ore 16:30 di domenica 20 ottobre, al PalaLeonessa cerca conferme una Brescia che, pur uscita sconfitta da Milano, ha mostrato ancora una volta di potersi giocare lo scudetto, certamente partendo qualche passo indietro rispetto alle due corazzate ma avendo anche migliorato il proprio livello, come appunto dimostrato anche nel ko del Mediolanum Forum. Una Brescia che ha il miglior attacco della Serie A1 e tante soluzioni: parte naturalmente favorita nei confronti di Sassari, ma vedremo.

Il Banco di Sardegna intanto ha finalmente tolto la voce zero dalle vittorie: il successo maturato su Napoli è stato ben più netto di quanto abbia raccontato il +18 finale, di fatto il quarto periodo è stato un lungo garbage time nel quale Nenad Markovic ha potuto far riposare i suoi titolari permettendo alla GeVi di accorciare, vittoria mai in discussione ma ora dovrà arrivare la conferma, e non sarà facile su questo parquet. Noi aspettiamo di scoprire quello che succederà nella diretta Brescia Sassari, abbiamo ancora un po’ di tempo per provare a fare qualche rapida incursione nei temi principali che potrebbero emergere.

Ci aspettiamo comunque un bello spettacolo nella diretta Brescia Sassari: la Germani come già detto deve essere inserite tra le candidate allo scudetto, anche perché ha dimostrato che nonostante l’addio di Alessandro Magro la squadra sta continuando a produrre quel basket che l’anno scorso l’aveva tenuta a lungo in testa alla classifica di Serie A1. Il fatto di non giocare le coppe ha sicuramente dato sprint e vigore a Brescia, Peppe Poeta ha raccolto il lavoro del suo predecessore e Brescia gioca come un’orchestra del tutto amalgamata, con la possibilità di lottare ancora per il primo posto e poi provare a sognare in grande.

Sassari invece andrà valutata nel tempo: la prima vittoria è arrivata e sicuramente può permettere al Banco di Sardegna di sbloccarsi, ma adesso serve la controprova perché la Napoli battuta una settimana fa è una squadra ancora più in difficoltà, dunque per questa Sassari serve una rivale decisamente più tosta per capire se l’orizzonte possa essere quello di una corsa ai playoff o se invece bisognerà pensare solo ed esclusivamente a salvarsi. A quel punto, il compito potrebbe essere difficile avendo costruito un roster per altri lidi; sarà il tempo a dirci come andranno le cose, per ora accontentiamoci di assistere alla diretta Brescia Sassari.