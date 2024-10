DIRETTA SASSARI TRENTO: PARLA MARKOVIC

Mentre si avvicina la diretta Sassari Trento, noi facciamo in realtà un passo indietro a domenica scorsa per rileggere le parole di coach Nenad Markovic in sede di commento al PalaLeonessa dopo la sconfitta della sua Dinamo Sassari a Brescia: “Credo che siamo entrati nella partita molto piano, senza aggressività, senza muovere la palla in attacco. Totalmente senza fare le cose giuste per affrontare una partita fuori casa, contro una squadra come Brescia”. Markovic ha poi evidenziato anche i miglioramenti, che però non sono bastati, anche a causa di ulteriori cali quando la partita avrebbe potuto riaprirsi.

“Abbiamo preso giri, abbiamo iniziato a condurre e giocare bene ma poi abbiamo avuto questi terribili ultimi 5 minuti nel secondo quarto, dove Brescia ha piazzato un break di 16-2. All’inizio del terzo quarto abbiamo iniziato di nuovo lenti andando sotto oltre i 20 punti. Gli ultimi 5 minuti del secondo e l’inizio del terzo è stato terribile per noi, eravamo completamente fuori da tutto. Mi porto via le cose positive di questa partita, rientrando dopo essere stati sotto di 20 punti. combattendo proprio nel momento più difficile e rientrando in partita”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSARI TRENTO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Possiamo notare con piacere che la diretta Sassari Trento in tv sarà fornita anche in chiaro, dal momento che questa è la partita scelta per la visione su DMAX in questa giornata, andando ad aggiungersi alla possibilità di seguire il match sulla piattaforma DAZN che, come per tutte le partite del campionato di Serie A di basket, ci offrirà quindi la diretta Sassari Trento in streaming video.

SASSARI TRENTO: CLASSICA CON SCENARI DIVERSI

La diretta Sassari Trento ha il fascino della partita che ormai nella Serie A di basket ha uno status di classica, tuttavia al PalaSerradimigni della città sarda si affronteranno alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre 2024, due formazioni che arrivano in modi molto diversi alla quinta giornata del massimo campionato. Infatti il Banco di Sardegna Sassari è reduce da un avvio di campionato decisamente complicato e quindi la Dinamo spera che possa esserci una svolta con un bel successo nella diretta Sassari Trento.

Di fronte ci sarà però la capolista del campionato, dato che magari dopo sole quattro giornate non significa ancora moltissimo ma certamente indica un ottimo stato di forma per gli ospiti della Dolomiti Energia Trentino, che finora hanno vinto quattro partite su quattro e vogliono quindi continuare a volare, con un colpaccio in Sardegna che sarebbe davvero prezioso. Obiettivi altrettanto importanti ma chiaramente diversi nella diretta Sassari Trento, chi riuscirà a completare l’opera?

DIRETTA SASSARI TRENTO: DUE SITUAZIONI QUASI OPPOSTE

Se non è un testa coda poco ci manca, ciò renderà molto delicata la diretta Sassari Trento oggi. Per i sardi c’è poco da girarci attorno: una sola vittoria a fronte di tre sconfitte sono il segnale di un avvio tormentato alla stagione, settimana scorsa a Brescia la Dinamo non ha sfigurato ma infine è arrivata la sconfitta e quindi adesso la classifica inizia ad essere davvero brutta, motivo per cui urge cambiare passo al più presto, anche al cospetto della capolista.

Per Trento invece in campionato tutto va bene, il doppio impegno con la Eurocup per il momento non pesa, almeno all’interno dei confini nazionali, dove nello scorso turno l’Aquila ha vinto sul parquet di Treviso, continuando in una marcia perfetta per Trento, con due vittorie casalinghe e altrettante in trasferta. Galbiati sa che questa è una trasferta molto insidiosa, ma la Dolomiti Energia vista finora avrebbe tutte le carte in regola per imporsi anche nella diretta Sassari Trento…