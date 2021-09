Diretta Trieste Tortona/ Streaming video tv: la prima di Derthona (Supercoppa basket)

DIRETTA TRIESTE TORTONA: CURIOSITÀ PER DERTHONA!

Trieste Tortona si gioca, in diretta all’Allianz Dome, lunedì 6 settembre: palla a due in programma alle ore 20:30 per questa partita che rientra nel gruppo D di Supercoppa basket 2021. Se l’Allianz ha già fatto il suo esordio stagionale, sfidando Trento nel primo turno, la Bertram si svela oggi e c’è grande curiosità per vederla all’opera: i piemontesi infatti hanno conquistato quella che è la prima storica promozione in Serie A1, e con questa Supercoppa giocheranno da assoluta matricola con squadre più abituate a questi contesti.

Diretta/ Cremona Varese (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

Il Derthona Basket dunque rappresenta una grande novità nel panorama della pallacanestro nazionale, ma naturalmente bisogna anche porre l’accento su una Trieste che, nelle tre stagioni vissute al piano di sopra, è arrivata per due volte ai playoff e ora si vuole ripetere; sarà una partita molto interessante sulla carta, non resta quindi che aspettare che la diretta di Trieste Tortona prenda il via facendo un piccolo approfondimento su quelli che possono essere i temi principali legati alla serata di Supercoppa basket 2021.

Diretta/ Fortitudo Bologna Reggio Emilia (risultato finale 67-80): avanza l'Unahotels

DIRETTA TRIESTE TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Tortona non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Brescia Treviso (risultato finale 78-84): Menetti fa il bis! Supercoppa

DIRETTA TRIESTE TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Tortona potrebbe essere meno scontata del previsto: Derthona Basket è una esordiente assoluta, ma sembra essere una di quelle matricole che arrivano al piano di sopra già con ambizioni alte, come dimostra un roster che, in attesa di scoprire se funzionerà come insieme, ha ottimi nomi e soprattutto qualche elemento con esperienza in Serie A1, cosa che naturalmente potrebbe rendere meno traumatica la transizione. Sulla carta chi ha più da perdere, anche da questa partita, è Trieste che come detto arriva da tre anni in cui ha dimostrato di poter abbondantemente stare nel massimo campionato.

Proprio per questo motivo, chiaramente questi risultati hanno alzato l’asticella e adesso i tifosi e gli addetti ai lavori si aspettano che l’Allianz giochi una stagione di livello superiore, o comunque si confermi nella lotta ai playoff in maniera concreta. Intanto arrivare in semifinale di questa Supercoppa 2021 non è impossibile; questo vale anche per Tortona, a maggior ragione se la neopromossa piemontese dovesse fare il colpo grosso questa sera. Staremo a vedere, tra qualche ora si gioca e scopriremo come effettivamente andranno le cose…



© RIPRODUZIONE RISERVATA