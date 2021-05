Diretta Trieste Brindisi/ Streaming video tv: Vitucci per chiudere (playoff gara-3)

DIRETTA TRIESTE BRINDISI: L’ALLIANZ PROVA A RIAPRIRE LA SERIE

Trieste Brindisi verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Vicino e Alessandro Nicolini: alle ore 19:00 di lunedì 17 maggio saremo all’Allianz Dome per gara-3 del primo turno playoff nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. La serie si sposta dopo gli episodi al PalaPentassuglia: l’Allianz spera di rimanere in corsa e forzare il quarto episodio che si giocherebbe sempre qui, ma fino a questo momento le cose sono andate male e la Happy Casa ha dominato entrambe le sfide disputate in Puglia, lasciando intendere di essere decisamente superiore all’avversaria.

Curiosamente il punteggio è stato molto simile nelle due partite: questo ci dice che i giuliani dovranno fare molto più di quanto messo in campo nelle gare in trasferta, la sensazione forte è che il roster di Frank Vitucci la possa chiudere questa sera prendendosi un po’ di riposo in vista della semifinale. Aspettando allora la diretta di Trieste Brindisi, possiamo fare una breve valutazione su quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla partita, provando a indovinare come potrebbero andare le cose sul parquet dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Brindisi sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché andrà in onda su Eurosport 2: il canale è infatti disponibile al numero 211 del bouquet Sky. L’alternativa come sempre rimane il portale Eurosport Player, che fornisce ogni singola partita del campionato di basket Serie A1: la visione sarà in diretta streaming video, e anche in questo caso bisognerà sottoscrivere un abbonamento. Ricordiamo poi la libera consultazione del sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale, ma anche le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TRIESTE BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Trieste Brindisi, per quanto si è visto finora, una delle somiglianze riguarda il fatto che la Happy Casa in gara-2 ha segnato un punto in più rispetto al giorno precedente: erano stati 85 nel primo episodio dei quarti di finale, sono diventati 86 nel match seguente. L’Allianz invece non ha mai toccato quota 65: punteggio bassissimo, in particolar modo se gli avversari superano quota 80. Infatti al momento lo scarto medio nelle due gare del primo turno di playoff è di 25,5 punti: Brindisi ha dominato in lungo e in largo, se c’erano dubbi circa la sua reale competitività quando si sarebbe iniziato a fare sul serio Vitucci e i suoi ragazzi li hanno spazzati via senza il minimo problema. Ora, è chiaro che giocando con un calendario fittissimo – e soprattutto trovandosi sul 2-0 nella serie – anche la Happy Casa possa lasciare qualcosa per strada in termini di intensità; dovrà essere brava Trieste ad approfittarne, sfruttando ogni minima occasione che verrà concessa per provare a forzare la quarta partita, e minare un minimo di certezze avversarie. Anche così però il risultato più probabile resta un 3-0, ma staremo a vedere quello che ci dirà tra poco il parquet dell’Allianz Dome…



