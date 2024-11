DIRETTA TRIESTE TRAPANI: I FRIULANI OSPITANO I CAMPANI DI REPESA

La diretta Trieste Trapani è in programma per sabato 16 novembre 2024 alle ore 16:30 presso l’impianto denominato PalaTrieste nel capoluogo omonimo come partita valida per l’ottava giornata della Serie A1 di basket 2024/2025. Le due compagini impegnate quest’oggi in Friuli-Venezia Giulia sono messe bene in classifica ma arrivano all’impegno dell’ottavo turno in maniera abbastanza differente. I biancorossi occupano il quarto posto in campionato e sono in cerca di riscatto avendo perso l’ultima gara giocata in trasferta contro Trento, capolista solitaria davanti anche alla Virtus Bologna che potrebbe essere agganciata se non dovesse riuscire a fare risultato contro la Dinamo Sassari comunque attardata nelle posizioni più basse della classifica.

Se Trieste occupa quindi la quarta posizione con 10 punti conquistati, non è da meno la squadra campana che si trova infatti in terza posizione con altrettanti punti ma con un miglior quoziente canestri. Tuttavia, il Trapani è reduce da due successi consecutivi, l’ultimo ottenuto contro il Basket Napoli aggiudicandosi il derby, e continua a sognare in grande rispetto a quanto ci si poteva aspettare dalla neo promossa vincitrice della Lega A2 lo scorso anno. Un coach come Repesa conosce bene i meccanismi di una stagione lunga come quella del campionato italiano ed è consapevole che la strada per confermarsi nei playoff a fine anno è comunque ancora lunga.

DIRETTA TRIESTE TRAPANI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La visione della diretta Trieste Trapani sarà garantita da DAZN, Eurosport e Discovery plus. Tutte e tre le piattaforme detengono infatti i diritti per la messa in onda delle partite del campionato di Serie A di basket per la stagione 2024/2025. Sarà dunque possibile seguire la diretta Trieste Trapani con i propri occhi via streaming tramite le applicazioni dedicate su smart phone, tablet oppure attraverso il browser sul pc e chi è anche abbonato a Sky potrà utilizzare l’app di Sky Go per non perdere alcun momento. La sfida sarà visibile in televisione sui canali di Eurosport.

DIRETTA TRIESTE TRAPANI: SFIDA IMPORTANTE PRIMA DELLA SOSTA

La diretta Trieste Trapani rappresenta un appuntamento importante per l’ottavo turno della Serie A1 di basket 24/25 soprattutto in vista della sosta per le Nazionali, con anche l’Italia impegnata nelle qualificazioni ai campionati europei del 2025 dovendo affrontare per due volte consecutivamente l’Islanda tra il 22 ed il 25 novembre 2024. Entrambe neo promosse, le due squadre che si affrontano al PalaTrieste hanno entrambe collezionato cinque vittorie ed hanno perso soltanto due gare dall’inizio della stagione regolare proiettandosi nelle zone più alte della classifica scalzando anche compagini ben quotate alla vigilia sulla carta come ad esempio l’Olimpia Milano.

I lombardi hanno infatti conquistato anche loro dieci punti ma si trovano alle spalle di Trieste e Trapani occupando soltanto la quinta posizione. Se gli alabardati hanno dovuto frenare la loro corsa alla vetta contro uno strepitoso Trento, i granata si sono invece aggiudicati un derby importante contro Napoli nella gara disputata domenica scorsa e la speranza del Trapani è di poter contare ancora una volta sulle ottime prestazioni offerte da ad esempio Galloway e Petrucelli per aggiudicarsi un altro successo che permetterebbe loro di staccare i diretti rivali di giornata.