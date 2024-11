VIDEO TRENTO TRIESTE, TUTTI GLI HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla BLM Group Arena l’Aquila Trento ha la meglio sulla Pallacanestro Trieste per 76 a 68 come vedremo nel video Trento Trieste con la sintesi e gli highlights della serata. Nel primo tempo le due compagini si affrontano rispondendosi l’un l’altra colpo su colpo sebbene siano i bianconeri a spuntarla subito costringendo i biancorossi ad inseguirli sin dalle battute iniziali del match.

Diretta/ Trento FeralpiSalò (risultato finale 3-2): Anastasia su rigore! (Serie C, 8 novembre 2024)

I minuti passano e gli uomini di coach Galbiati prendono il largo con un annichilente parziale di 23 a 6 maturato non solo grazie ad una maggior precisione al tiro ma anche tramite il 3 a 9 nelle palle perse ed il 4 a 2 in quelle rubate. Nel secondo tempo gli alabardati tornano sul parquet cominciando la ripresa con un atteggiamento senz’altro più offensivo rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente e la loro rinnovata attitudine paga con un parziale di 23 a 14 che offre un po’ di speranza pensando all’eventuale pareggio nell’ultimo quarto di gara.

DIRETTA/ Alcione Milano Trento (risultato finale 0-1): la decide Giannotti (Serie C, 2 novembre 2024)

Nel finale, però l’Aquila replica bene alle giocate vincenti avversarie gestendo il vantaggio acquisito sebbene concedano, per soli due punti, anche questo parziale. I due punti conquistati tra le mura amiche in questa settima giornata di campionato permettono alla Dolomiti Energia Trentino di salire a quota 14 nella classifica della Lega A di basket 2024/2025 mentre la Pallacanestro Trieste 2004 non si muove, rimanendo infatti bloccata a 10 punti.

Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero cinque Jordan Ford grazie ai 21 punti messi a segno per l’Aquila. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, nessuna delle due squadre si è distinta in negativo nella serata anvendo infatti commesso 19 falli personali per parte.

Video Trento Virtus Verona (1-1)/ Gol e highlights: a secco Di Carmine e De Marchi, parità!

TRENTO – Pecchia, Cale, Mawugbe, Lamb, Ellis. Panchina: Bayehe, Ford, Forray, Niang, Zukauskas. Coach: Galbiati.

TRIESTE – Valentine, Uthoff, Johnson, Brown, Ross. Panchina: Bossi, Brooks, Campogrande, Candussi, Crnobrnja, Deangeli, Ruzzier. Coach: Christian.

VIDEO TRENTO TRIESTE: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS