Diretta Varese Trieste/ Streaming video tv: Openjobmetis per ripartire! (basket A1)

Varese Trieste, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni e Giulio Pepponi, va in scena alle ore 18:00 di domenica 18 dicembre: al Lino Oldrini si gioca per la 11^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Ha bisogno di ritrovarsi Varese: dopo cinque vittorie consecutive la Openjobmetis ha perso le ultime due gare, vero che erano contro Virtus Bologna – in casa – e Pesaro ma comunque stiamo parlando di zero punti che, se anche non hanno peggiorato troppo la classifica, hanno lo stesso lasciato qualche scoria negativa che ora andrà assorbita.

Discorso diverso per Trieste, nel senso che l’Allianz era partita malissimo e poi si è in qualche modo ripresa; le cose non vanno ancora al meglio come dimostra la netta sconfitta interna contro Brindisi, ma l’obiettivo dei giuliani è la salvezza e per il momento diciamo che siamo in linea, pur se poi ci sarà molto da sudare per ottenerlo. Vedremo allora cosa ci aspetterà nella diretta di Varese Trieste, in queste ore che precedono la palla a due proviamo come sempre ad analizzare i temi principali che potrebbero emergere da questo interessante match del Lino Oldrini.

DIRETTA VARESE TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Trieste non è una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia sappiamo bene che da questa stagione tutti i match della Serie A1 di basket sono appannaggio del portale Eleven Sports. Sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand; noi possiamo anche ricordare, infine, che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VARESE TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Varese Trieste, una partita che da casa lombarda viene letta come quella del riscatto: due sconfitte consecutive hanno fatto male, anche considerando le avversarie e una classifica che era ottima e superiore alle attese. Varese vola verso la Final Eight di Coppa Italia ma, essendo stata scottata troppe volte in epoca recente, procede con i piedi di piombo e senza troppi voli pindarici, consapevole del fatto che per arrivare al primo traguardo mancano cinque partite e che potrebbero succedere ancora tante cose, dunque concentrazione massima per evitare un calo strutturale.

Trieste naviga in acque profonde e melmose, ma tutto sommato Marco Legovich è riuscito, durante il percorso, a ottenere qualche vittoria che per il momento lo tiene lontano dai guai; tradotto, alle spalle dell’Allianz ci sono comunque un paio di squadre che faticano molto più della sua ed è su queste che bisogna provare a fare la corsa. Naturalmente poi Trieste si trova nella condizione di dover vincere ovunque per raggranellare punti utili; questo significa andare a Varese e provare al 100% a ottenere un successo esterno che darebbe ben altra dimensione a classifica e morale del gruppo.











