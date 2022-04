Diretta Trieste Virtus Bologna/ Streaming video tv: Allianz in crisi! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA: SCARIOLO PER IL PRIMATO!

Trieste Virtus Bologna, in diretta dall’Allianz Dome alle ore 20:00 di sabato 2 aprile, è valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Obiettivi diversi per le due squadre che si incrociano sul parquet: l’Allianz nella seconda parte della stagione sta faticando parecchio, ha perso il suo ritmo e infatti è stata battuta anche a Trento, trovandosi adesso al decimo posto in classifica (per il gioco delle sfide dirette, ovviamente ancora incompleto) con il rischio concreto di non qualificarsi per i playoff, che invece ad un certo punto del campionato sembravano quasi un obiettivo raggiunto.

La Virtus Bologna, reduce dalla vittoria contro Reggio Emilia, ha conservato il suo primo posto in compagnia di Milano: Sergio Scariolo corre ovviamente per il primato in regular season perché il fattore campo nell’eventuale finale scudetto, per quanto non sia servito l’anno scorso, può sempre fare la differenza e rappresenterebbe anche un segnale forte dal punto di vista psicologico. Ci mettiamo dunque nell’attesa della diretta di Trieste Virtus Bologna, ma intanto possiamo fare una rapida analisi su quelli che potrebbero i temi emergenti dal match dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Trieste Virtus Bologna sarà su Eurosport 2, canale riservato agli abbonati Sky che potranno selezionarlo al numero 211 del loro decoder. L’appuntamento per la visione del match rimane anche quello con la piattaforma Discovery Plus: il broadcaster è come sappiamo il fornitore ufficiale della Serie A1, e per avere accesso alle immagini in diretta streaming video dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Possiamo inoltre ricordare che sul sito ufficiale della Lega Basket, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sull’incontro, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Anticipando la diretta di Trieste Virtus Bologna dobbiamo anche dire che martedì la Segafredo ha giocato in Eurocup, e ha centrato una vittoria non indifferente: la squadra di Scariolo ha infatti battuto Gran Canaria, riuscendo a frenare la corsa della capolista del girone. Al netto di questo, il successo delle V nere è stato importante perché in precedenza, nella regular season di Eurocup, la squadra aveva sempre perso contro avversarie di classifica migliore o comunque con le corazzate europee, e allora il colpo grosso contro gli spagnoli può rappresentare una nuova consapevolezza mentale verso gli ottavi di finale, che la Virtus Bologna vuole giocare in casa (ricordiamo che sarà una gara secca).

Trieste come detto deve riprendere la sua marcia verso i playoff: non sarà semplice, perché il campionato di Serie A1 quest’anno è parecchio livellato e la concorrenza è davvero importante, soprattutto in virtù della crescita di alcune squadre che non erano contemplate nello scenario. Naturalmente sarebbe un peccato non raggiungere la post season dopo aver giocato la Final Eight di Coppa Italia; possiamo certamente dire che anche solo salvarsi sarebbe un bel colpo per l’Allianz – non era scontato – ma chiaramente dopo un ottimo girone di andata Franco Ciani vorrebbe giustamente raccogliere i frutti del suo lavoro, e allora vedremo come andranno le cose nella diretta di Trieste Virtus Bologna…











