Diretta Triestina Fano/ Streaming video e tv: sfida già decisa? (Serie C)

Torna in campo la Serie C, dopo il turno infrasettimanale, con la 12^ giornata in programma. La diretta di Triestina Fano sarà il posticipo delle 20.45 di lunedì sera. Le squadre arrivano allo scontro con stati d’animo diametralmente opposti, se da un lato infatti il Fano è uscito malconcio dallo scontro casalingo contro la Vis Pesaro per 2-0, dall’altro veleggia sulle ali dell’entusiasmo la Triestina corsara sul campo della Fermana con un rotondo 3-0, grazie alle reti di Costantino, Gomez e Beccaro. Anche la classifica sorride più ai padroni di casa che a quota 16 punti si giocano un posto per la qualificazione ai play off per la promozione in serie B. Meno rosea la situazione per gli uomini di mister Fontana che con 10 punti non possono dichiararsi fuori dalla lotta retrocessione.

In attesa della diretta di Triestina Fano andiamo a vedere le probabili formazioni e anche le ultime sulle due squadre. La Triestina di mister Gautieri viene da due vittorie consecutive. Sebbene il risultato contro la Fermana sia stato netto e parli di un sonoro 3-0, il match si è chiuso soltanto a 10 minuti dal termine, quando l’espulsione per doppia ammonizione di Persia, ha aperto la strada al raddoppio della Triestina e al terzo gol a tempo quasi scaduto. Una gara che pur sbloccata dopo appena 10 minuti ha poi mantenuto un sostanziale equilibrio che ha portato Gautieri a complimentarsi con il collega Antonioli. Considerando l’ampio turnover che ha utilizzato l’allenatore della Triestina nel turno infrasettimanale, è possibile che per la sfida al Fano, Gautieri si riaffidi ai suoi uomini migliori a partire da Granoche e Gomez, tenuti a riposo per gran parte della gara di mercoledì. Dalla sua l’allenatore dei bianco-rossi ha una rosa talmente ampia e variegata da potersi permettere diverse soluzioni, anche se, e mercoledì ne è stata la conferma, quando entrano gli uomini migliori, la differenza si sa sentire. La Triestina sembra aver finalmente imboccato la strada giusta ed è ancora più grande a questo punto il rammarico per i punti persi a inizio stagione.

Il Fano si presenta al Nereo Rocco con 10 punti, frutto di 2 vittorie e 4 pareggi, ma la consapevolezza che quei successi sono arrivati in entrambe le occasioni quando ha giocato lontano dallo stadio Mancini. Non appare quindi proibitiva la trasferta di Trieste per gli uomini di Fontana che probabilmente scenderanno in campo con il tradizionale 4-3-3 con Baldini a guidare gli attacchi degli ospiti, malgrado un primo tempo quasi inesistente, nel turno di mercoledì. È comunque dai suoi piedi che scaturiscono i tentativi migliori, è dal suo estro che sono nate le poche occasioni per il Fano e per questo difficilmente Fontana rinuncerà a una pedina così importante. Decisamente da registrare invece tutto il reparto difensivo, sono già 18 le reti incassate da Viscovo, la peggior difesa del girone, e proprio da due disattenzioni sono nate anche le reti del Pesaro per un reparto privo di elementi di esperienza, sul quale l’allenatore dovrà lavorare ancora molto.

I pronostici della diretta di Triestina Aj Fano sono tutti in favore della squadra di mister Gautieri con la vittoria della Triestina quotata da Snai a 1.55, il pareggio dato a 3.80 e la vittoria esterna del Fano quotata 5.50. Sicuramente il dislivello sembra essere abbastanza evidente, ma in Serie C non sono mai da escludere delle possibili sorprese. Addirittura i bookie considerano difficile pensare che i padroni di casa possano subire un gol, tanto che il Gol è a 2.00 mentre il NoGol a 1.70. Staremo a vedere quale sarà poi la risposta del rettangolo verde di gioco.



