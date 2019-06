Diretta Triestina Feralpisalò/ Streaming e tv: sfida aperta (playoff Serie C)

Triestina Feralpisalò, in diretta dallo Stadio Nereo Rocco e in programma domenica 2 giugno alle ore 20.30, sarà la sfida valevole per il match di ritorno per la seconda fase nazionale dei play off di Serie C 2018-2019. Giuliani alla resa dei conti, forti della miglior posizione in classifica e chiamati a eliminare i Leoni del Garda, sempre in ballo negli ultimi anni quando si tratta di play off. Gli alabardati potevano probabilmente ottenere qualcosa di più nel finale di campionato nella volata col Pordenone, ma ora si trovano di fronte la squadra che, alle spalle della vincitrice del campionato, è stata proprio con la Triestina la realtà più solida e di valore. Il pareggio ottenuto nel turno di andata col risultatao di 1-1 poi tiene ancor più aperto l’esito della sfida di questa sera.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Triestina Feralpisalò non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA FERALPISALO’

Le probabili formazioni di Triestina Feralpisalò, attese oggi in campo al Nereo Rocco. Gli alabardati allenati da Pavanel inizieranno il match con un 4-4-2 con Offredi; Libutti, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Steffe, Coletti, Beccaro, Procaccio; Granoche, Mensah. Gli ospiti allenati da Toscano schiereranno un 4-3-2-1 con De Lucia; Legati, Giani, Marchi, Contessa; Scarsella, Pesce, Magnino; Vita, Maiorino; Caracciolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano la Triestina favorita per la conquista della vittoria sulla Feralpisalò. Vittoria in casa quotata 1.90 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.60 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 4.25 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



