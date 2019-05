Diretta Feralpisalò Triestina/ Streaming video e tv: quarti playoff di Serie C

Feralpisalò Triestina, che sarà diretta dal signor Daniele Paterna, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 29 maggio e sarà una sfida valevole per il match d’andata dei quarti di finale dei play off di Serie C 2018-2019. Bresciani e alabardati si affrontano con il sogno della promozione in Serie B che si ripresenta da qualche stagione per la Feralpisalò, che ha superato nei play off il Ravenna e il Catanzaro, ottenendo il gol qualificazione in Calabria al 44′ della ripresa, mentre la Triestina è tornata in questa stagione ad alti livelli, contendendo fino alle ultimissime giornate la promozione al Pordenone. I giuliani proveranno a sfruttare il secondo posto che con quattro pareggi in questi play off potrebbero portarli al ritorno in cadetteria; dunque fanno oggi il loro esordio nei playoff, con la speranza che aver saltato i primi turni si possa rivelare decisivo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Feralpisalò Triestina, in diretta mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30, non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ TRIESTINA

Le probabili formazioni di Feralpisalò Triestina in diretta su elevensports.it mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30. I padroni di casa allenati da Toscano schiereranno un 4-3-2-1 con De Lucia; Legati, Giani, Marchi, Contessa; Scarsella, Pesce, Magnino; Vita, Maiorino; Caracciolo. Risponderanno gli alabardati allenati da Pavanel con un 4-4-2 con Offredi; Libutti, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Steffe, Coletti, Beccaro, Procaccio; Granoche, Mensah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano la Feralpisalò favorita per la conquista della vittoria sulla Triestina. Vittoria in casa quotata 2.40 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.10 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 2.85 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



