DIRETTA TRIESTINA LECCO, SI LOTTA PER EVITARE LA SERIE D

Domenica 26 gennaio 2025 alle ore 17:30 è in programma la diretta Triestina Lecco. Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste i friulani proveranno a tornare al successo dopo la nuova battuta d’arresto inflitta loro dall’Atalanta Under 23 appena una settimana fa nel turno precedente. Gli alabardati sono in ripresa rispetto al difficile inizio di stagione vissuto negli scorsi mesi ma continuano in ogni caso ad occupare la diciassettesima posizione della graduatoria del girone A con i loro diciannove punti, venti se contiamo pure la penalizzazione imposta dalla Federazione.

Nemmeno il Lecco può dormire sonni tranquilli galleggiando in sedicesima posizione con venticinque punti sin qui guadagnati. I lombardi hanno pareggiato per 1 a 1 contro il Novara tornando in classifica dopo aver perso invece le due partite precedenti ma la Pergolettese si trova alle sue spalle a distanza di una sola lunghezza, pronta ad offrirgli il suo posto che varrebbe dunque il playout per evitare la retrocessione. Dall’altro lato della medaglia però un successo equivarrebbe a portarsi a ridosso addirittura dei playoff promozione, scavalcando diverse compagini.

DIRETTA TRIESTINA LECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sia che siate abbonati a Now sia che siate iscritti a Sky potrete veder senza difficoltà la diretta Triestina Lecco. In streaming si potrà dunque utilizzare Now Tv o l’applicazione di Sky Go mentre il televisione la partita sarà trasmessa sul canale Sky Sport 252 così come sul canale Sky Sport Max.

TRIESTINA LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Scelta non del tutto così certa per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Triestina Lecco riguarda l’impiego del 3-4-1-2 con Roos, Tonetto, Bianconi, Frare, Fiordilino, Correia, Vallocchia, Jonsson, D’Urso, Olivieri e Udoh venendo dalla sconfitta con l’Atalanta U23. Possibile invece il riutilizzo del modulo 4-4-2 con Furlan, Marrone, Grassini, Ionita, Sipos, Frigerio, Marino, Martic, Mendoza, Kritta e Polito per gli ospiti di mister Gennaro Volpe dopo il pari col Novara.

TRIESTINA LECCO, LE QUOTE

Idee abbastanza chiare nelle quote Sisal e quindi nel pronostico per la diretta Triestina Lecco. Gli alabardati potrebbero essere nettamente favoriti, con il segno 1 indicato a 1,60 e quindi assai probabile, mentre già un pareggio ci porterebbe a quota 3,70. Infine, chi avrà creduto nel Lecco sarebbe ripagato 5,25 volte la giocata sul 2.