DIRETTA/ Renate Triestina streaming video: i precedenti sono equilibrati (Serie C, 7 ottobre 2023)

DIRETTA RENATE TRIESTINA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Renate Triestina andrà in scena per la nona volta nella carriera di queste due società. Guardando le statistiche si notano ben tre successi da parte della formazione lombarda; quattro vittorie per i Giuliani e un solo risultato di pareggio, nel 2022 con il risultato di 1-1. Nel 2017 la prima sfida tra le due formazioni: vittoria per il Renate grazie alla rete realizzata dall’attuale centrocampista del Cittadella Nicola Pavan. Triestina che risponde con ben tre successi consecutivi tra il 2018 e il 2019 rispettivamente con i risultati di 1-3; 1-3 e 2-0. Renate che torna la vittoria nel 2021, imponendosi con il risultato di 2-1 grazie alle reti firmate nel primo tempo da Galuppini e Maistrello.

A rendere meno amaro il passivo per la formazione ospite Ligi. Renate che ottenne successo anche nella sfida successiva sempre con i gol di Maistrello, questa volta ben due. Penultimo scontro terminato con il risultato di uno a uno prima di lasciare lo spazio all’ultima sfida che ha visto vincere la formazione in maglia rossa con l’incredibile risultato di 1-4. Ad andare in gol Crimi, Pezzella, Masi e Adorante. (Marco Genduso)

RENATE TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Triestina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Triestina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Renate Triestina, in diretta sabato 7 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. Sotto la guida dell’ex allenatore dell’AlbinoLeffe, Massimo Pavanel, il Renate ha recentemente superato con successo la fase della Coppa, vincendo 2-0 contro l’AlbinoLeffe a Zanica. Nel campionato, hanno rapidamente dimenticato la sconfitta contro il Legnago, vincendo 3-2 contro la neopromossa Lumezzane.

D’altra parte, la Triestina ha superato la Virtus Verona 1-0 in Coppa e ha ottenuto convincenti vittorie in campionato, battendo 3-0 la Pro Patria e 4-1 il Mantova, col successo sui virgiliani particolarmente importante nella rincorsa all’alta classifica degli alabardati. Questo scontro vedrà due squadre in ottima forma, con il Renate a 11 punti e attualmente al sesto posto, mentre la Triestina ha accumulato 12 punti ed è al quarto posto. Tuttavia, il Renate dovrà fare a meno dello squalificato Amadio, espulso nella partita contro il Lumezzane.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Renate Triestina, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani, Mondonico, Possenti, Munaretti, Bosisio, Garetto, Esposito, Currarino, Rolando, Sorrentino, Bianchimano. Risponderà la Triestina allenata da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Matosevic, Anzolin, Struna Malomo, Pavlev, Celeghin, Correia, Vallocchia, D’Urso, Finotto, Lescano.

RENATE TRIESTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Triestina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











