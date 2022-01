DIRETTA TRIESTINA PADOVA/ Video streaming tv: è il nono incrocio al Nereo Rocco

DIRETTA TRIESTINA PADOVA: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Triestina Padova. Al Nereo Rocco la gara si è già disputata per otto volte col bilancio che è di quattro successi per i padroni di casa, tre per gli ospiti e un pareggio. L’ultima volta a Trieste risale all’aprile scorso, una gara terminata col risultato finale di 1-0. La gara in questione fu molto equilibrata e fu decisa da una giocata di Gomez al minuto 65.

I biancoscudati non vincono in casa della Triestina dal marzo del 2015, un match terminato col risultato finale di 1-3 nel marzo del 2015 quando le due squadre giocavano ancora in Serie D. L’unico pareggio tra le due compagini è un pareggio a reti inviolate arrivato a settembre 2010 quando le due squadre militavano in categoria cadetta. Sarà interessante vedere come andrà la partita oggi.

DIRETTA TRIESTINA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Padova di Serie C non sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre. Per poter assistere alla gara, bisognerà essere abbonati ad Eleven Sport. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario avere una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

TRIESTINA PADOVA: GRANDE SCONTRO!

Triestina Padova, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, è uno dei big match della ventitreesima giornata del Girone A di Serie C 2021-2022. Dopo la lunga pausa forzata, causata dalle tante positività al Covid che hanno colpito la terza serie italiana, si torna in campo per la prima partita del nuovo anno. Nell’ultima gara di campionato, disputata lo scorso dicembre, la Triestina ha battuto in trasferta il Seregno, imponendosi di misura con il punteggio di 0-1. La squadra di Cristian Bucchi nelle ultime cinque uscite, ha vinto in quattro occasioni e pareggiato in una, lanciandosi nelle zone alte di classfica.

Il Padova arriva alla sfida del Nereo Rocco, dopo il successo conseguito in casa contro il Renate, gara terminata con il risultato di 2-0. Grazie a questi tre punti, la formazione di Massimo Pavanel è tornata a vincere dopo tre pareggi consecutivi, con cui ha rallentato la corsa verso la prima posizione, distante ora 2 punti. Nella partita di andata, disputata lo scorso settembre, il Padova ha conquistato la vittoria, imponendosi con un secco 2-0 sulla Triestina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TRIESTINA PADOVA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Triestina Padova, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventitreesima giornata del Girone A di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Cristian Bucchi, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare della Triestina: Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Patrick; Crimi, Giorno, Giorico; Sarno, Gomez, Procaccio. Massimo Pavanel, tecnico del Padova, dovrebbe rispondere schierando un 4-3-1-2 come modulo. Questa la probabile formazione titolare biancorossa, la quale scenderà in campo nella trasferta di Trieste: Donnarumma; Germano, Monaco, Valentini, Curcio; Settembrini, Ronaldo, Della Latta; Chiricò; Ceravolo, Nicastro.

