DIRETTA/ Triestina Pergolettese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 28 gennaio 2024)

DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Triestina Pergolettese pone di fronte due squadre che si trovano in classifica rispettivamente al terzo e quindicesimo posto. La squadra di casa risulta essere il secondo miglior attacco del campionato con 40 gol realizzati. Ampio merito va dato al due di attacco formato dall’argentino Facundo Lescano e l’olandese Daishwan Redan. I due calciatori hanno raccolto rispettivamente 11 e 7 reti.

L’olandese, tuttavia, alla luce di una squalifica, è assente da tre partite. Con 20 reti prese i giuliani risultano essere la terza difesa meno battuta alla pari dell’Atalanta U 23. Dall’altra parte la formazione in maglia gialloblù per situata al quindicesimo posto con 26 punti. Le reti realizzate sono 26 mentre quelle subite tre in più. Per la Pergolettese ben quattro calciatori a quota quattro reti in campionato: Piccinini, Mazzarani, Guiu e Caia. (Marco Genduso)

DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Triestina Pergolettese sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio della Tv satellitare Sky, in alternativa sempre con la stessa modalità sarà possibile seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

TRIESTINA PERGOLETTESE: GLI ALABARDATI SOGNANO!

La diretta di Triestina Pergolettese si giocherà oggi 28 gennaio 2024, alle ore 14.00. La Triestina, attualmente al terzo posto, arriva a questa partita con l’obiettivo di dare continuità all’ultima vittoria esterna contro la Pro Vercelli che ha fatto dimenticare la sconfitta esterna della settimana prima contro l’Albinoleffe.

La Pergolettese arriva a questo scontro dopo una vittoria roboante per 5-1 in casa del Renate che ha permesso di uscire dalla zona play-in e migliorare la propria situazione in classifica. In questo campionato la Pergolettese sta avendo un ruolino di marcia migliore in trasferta dove tre settimane fa aveva espugnato anche il campo della Pro sesto. Più complicato l’andamento dei risultati casalinghi: due settimane fa la Pergolettese ha perso 1-0 tra le mura amiche contro il Lumezzane. L’obiettivo dichiarato, a questo punto del campionato di Serie C, è quello di riuscire a dare continuità ai risultati, migliorare la media punti in casa per riuscire a collocarsi il prima possibile in una zona tranquilla della classifica.

DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE: PROBABILI FORMAZIONI

Soffermiamoci ora sulle probabili formazioni di Triestina Pergolettese. La Triestina scende in campo con il modulo 4-3-1-2, con Vellocchio a centrocampo, un metronomo a cui è affidata la regia della squadra. D’Urso agirà nella posizione di trequartista a sostegno del duo formato da Lescano e Finotto chiamato a finalizzare la mole di lavoro della squadra. La Pergolettese scenderà in campo con il modulo 3-5-2, con Arini come baluardo della difesa. Andreoli si muoverà da faro del centrocampo, con il compito dare equilibrio e ritmi giusti alla squadra. In attacco l’accoppiata Caia e Guiu andrà a costituire il tandem d’attacco

TRIESTINA PERGOLETTESE, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote sul sito Eurobet per la diretta di Triestina Pergolettese: il segno 1 viene dato a 1,9 mentre la vittoria della Pergolettese che viene distinta con il segno 2 è data a 2,5. Il pareggio a 2,1.











