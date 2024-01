Video/ Pro Vercelli Triestina (1-2) gol e highlights: El Azrak segna nel recupero! (Serie C, 20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO VERCELLI TRIESTINA: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola la Triestina supera in trasferta la Pro Vercelli per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Tesser partono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio verso il 14′ grazie alla rete messa a segno da D’Urso, bravo a capitalizzare un lancio lungo dalle retrovie. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Dossena crescono tanto da trovare il gol del pareggio intorno al 23′ per merito di Haoudi, autore di un colpo di testa vincente su assist di Mustacchio.

Nel secondo tempo i piemontesi ricominciano nello stesso modo in cui avevano terminato la frazione di gioco precedente e si vedono così annullare un gol per fuorigioco a Nepi al 49′. Nell’ultima parte dell’incontro i friulani tornano avanti in maniera definitiva al 90’+2′ con il gol siglato da El Azrak ed i bianchi restano pure in inferiorità numerica dal 90’+5′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Comi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Di Francesco, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Comi, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Iezzi da un lato, Correia dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono alla Triestina di salire a quota 45 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Vercelli non si muove, rimanendo ferma a 35 punti.

Pro Vercelli-Triestina 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 14′ D’Urso(T); 23′ Haoudi(P); 90’+1′ El Azrak(T).

Assist: 23′ Mustacchio(P).

PRO VERCELLI (4-3-3) – Sassi; Iezzi, Citi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Emmanuello, Haoudi; Mustacchio, Nepi, Maggio. A disp.: Ghisleri, Valentini, Carosso, Comi, Casazza, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Pannitteri, Forte, Frey, Pesce, Petrella, Vaccarezza. All.: Dossena.

TRIESTINA (4-3-1-2) – Agostino; Germano, Struna, Moretti, Petrasso; Vallocchia, Celeghin, Correia; D’Urso; Vertainen, Lescano. A disp.: Diakite, Malomo, Gunduz, Anzolin, El Azrak, Ciofani, Minesso, Kacinari, Fofana, Ballarini, Finotto, Pierobon. All.: Tesser.

Arbitro: Dario Di Francesco (sezione di Ostia Lido).

Ammoniti: 42′ Correia(T); 65′, 90’+5′ Comi(P); 88′ Iezzi(P);

Espulsi: 90’+5′ Comi(P).

