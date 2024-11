VIDEO RENATE ARZIGNANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Meda le squadre di Renate ed Arzignano si annullano senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini del video Renate Arzignano con i gol e gli highlights. Nel primo tempo sono i giallocelesti a tentare di prendere immediatamente in mano le redini del match cominciando la sfida in maniera arrembante come si può notare dalla sortita offensiva fallita subito in apertura da Nepi già intorno al 10′ senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta.

Passano i minuti ed i veneti sembrano insistere sparando però alto sopra la traversa con il solito Nepi anche al 23′. I lombardi iniziano a farsi vedere in avanti verso il 27′ quando Boseggia disinnesca con una parata in calcio d’angolo lo spunto provato di testa da Auriletto. Sul fronte opposto Nobile intercetta bene il colpo di testa di Boffelli invece al 45′.

Nel secondo tempo le Pantere cercano di invertire il trend ammirato in avvio di gara e suonano quindi la carica al 49′ con Delcarro e con Plescia, il cui tiro dalla distanza viene poi deviato in corner. Nel finale gli uomini di mister Bianchin non hanno la meglio su Nobile che si dimostra invece attento nel farsi trovare pronto sull’ultimo tiro di De Zen, parato in angolo, all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Liotta, proveniente dalla sezione di Castellammare di Stabia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente De Leo al 22′ e Vassallo all’81’ da un lato, Antoniazzi al 34′ dall’altro. Il punto maturato in questa quindicesima giornata di campionato permette al Renate di toccare quota 21 mentre l’Arzignano si porta a 15 punti nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025.

