DIRETTA/ Triestina Trento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 3 settembre 2023)

DIRETTA TRIESTINA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In attesa della diretta Triestina Trento, addentriamoci nei precedenti storici tra le due compagini calcistiche per analizzare al meglio il prossimo testa a testa valido per la prima giornata di Serie C girone A. Le due squadre si sono affrontate solo 5 volte nella loro storia, tra l’altro in un arco temporale piuttosto recente. Il primo incrocio risale al 2021 in Coppa Italia; in quell’occasione ebbe la meglio la squadra del Trentino che riuscì ad imporsi in trasferta per 0-1.

Il primo doppio confronto in Serie C risale invece alla stagione 2021-2022: pareggio nel turno d’andata e ancora il Trento vittorioso nella gara di ritorno (2-1). Considerata la totalità delle sfide, la Triestina non è mai riuscita a trovare la vittoria; anche nella passata stagione si è dovuta accontentare di un pareggio all’andata e di una sconfitta casalinga al ritorno. Gli aquilotti partono dunque con i favori del pronostico per la diretta Triestina Trento. (Agg. Valerio Beck)

DIRETTA TRIESTINA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Triestina Trento sarà trasmessa su NOW, servizio di Sky, come tutta la Serie C 2023/2024. Dopo che Sports Eleven ha chiuso i battenti dopo anni di onorato servizio per la Serie C, ecco che NOW diventa la nuova fissa dimora del campionato e sarà necessario tramite l’app su qualsiasi dispositivo per visionare le partite attraverso abbonamento.

Per assistere alla diretta Triestina Trento in Tv sarà possibile farlo sempre tramite l’applicazione di NOW con abbonamento attivo tramite Sky. L’emittente televisiva trasmetterà sui propri canali solo alcune delle partite dei tre gironi che verranno decise man mano.

TRIESTINA TRENTO, INIZIA LA STAGIONE

La diretta Triestina Trento, in programma lunedì 4 settembre alle ore 20:45, sarà per entrambe le squadre l’esordio stagionale in Serie C Girone A essendo la prima giornata di campionato. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Nereo Rocco per aggiudicarsi i primi “tre punti” della stagione. La Triestina è reduce da una stagione non felicissima, anche se alla fine la salvezza è stata raggiunta. Bisogna dire che però c’è stato bisogno di sventare l’incubo retrocessione attraverso i playout grazie al 2-1 complessivo inflitto al Sangiuliano City in virtù delle reti di Mbakogu e Tavernelli al 92′.

Il Trento ha vissuto invece un finale di annata calcistica più tranquilla avendo evitato per un solo punto i playout, posizionandosi al quattrodicesimo posto a pari punti con la Pro Vercelli. Al tempo stesso, per quanto la salvezza sia arrivata in maniera abbastanza agevole grazie ad un ottimo ruolino di marcia tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, non si può parlare di rimpianto playoff dato che ci sono stati ben 5 punti che separavano il Trento dall’undicesimo posto.

DIRETTA TRIESTINA TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Triestina Trento dovrebbero vedere i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Matosevic, retroguardia composta da Pavlev, Struna, Moretti e Anzolin. A centrocampo ci saranno Germano, Correia e Pierobon che supporteranno El Azrak, Lescano e Redan nel tridente.

Anche il Trento giocherà col 4-3-3 con Russo tra i pali, difesa a quattro con Frosinini, Fabbri, Ferri e Trainotti. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Rada, Sangalli e Attys con Di Cosmo, Petrovic e Pasquato in zona offensivo.

DIRETTA TRIESTINA TRENTO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Triestina Trento vedono favorita la squadra che gode del fattore casa. Infatti l’1 fisso è dato a 2.20 da Sisal a differenza della quota 3 per il pareggio e 3.25 relativa al successo del Trento al Nereo Rocco. Uscirà il Trento imbattuto dalla prima trasferta stagione? La quota a riguardo è data a 1.56.

Difficile che le squadre, almeno dalle quote, possano ambire a segnare due gol a testa visto che il segno Gol è offerto a 2,06 contro l’1.75 del No Gol. Di conseguenza, sempre stando quanto riportato dai bookmakers, anche l’Over 2.5 è dato come poco probabile venendo quotato ben 2.45 rispetto all’1.47 dell’Under.











