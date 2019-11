Diretta Atp Finals 2019/ Djokovic Thiem, streaming video: 2^ turno a Londra (tennis)

Secondo impegno odierno per le Atp Finals 2019 in corso a Londra sarà la sfida tra Djokovic e Thiem, big match del girone Borg, il cui inizio è stato fissato non prima delle ore 20.00 sul cemento inglese, e quindi le nostre ore 21.00. Dopo quindi il match di questo pomeriggio tra Matteo Berrettini e Roger Federer, è ancora grande spettacolo in questo secondo turno della fase preliminare. Visti poi i successi rimediati dai due sfidanti di questa sera nel primo turno, sappiamo bene che chi vince oggi potrebbe già avere un piede nel tabellone finale, ma nulla è già deciso e la stessa formula dl torneo Atp lascia aperti molti spazi. La sfida tra Djokovic e Thiem in ogni caso si annuncia davvero brillante: entrambi hanno dimostrato anche un grande stato di forma e non mancano le motivazioni per fare bene anche questa sera per il secondo turno dell’Atp Finals 2019.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2019 e quindi anche dello scontro Djokovic Thiem, è garantita a tutti gli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e naturalmente ci sarà la possibilità di seguire le partite della O2 Arena anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito nittoatpfinals.com potrete consultare le informazioni utili sui giocatori impegnati nel torneo di fine stagione.

DIRETTA ATP FINALS 2019: DJOKOVIC THIEM, I PRECEDENTI

In attesa di poter dare la parola al cemento di Londra per la diretta tra Djokovic e Thiem, match delle Atp Finals 2019, ecco che va certo considerato anche come i due tennisti, tra i migliori otto al mondo approcciano tale scontro. Come abbiamo annunciato prima, entrambi hanno ben vinto nella prima giornata del girone Borg. Da tabellone infatti Nole non ha avuto alcun problema a superare Matteo Berrettini la scorsa domenica, e pure col risultato di 6-2, 6-1. Il serbo ha approcciato alle Atp Finals 2019 da vero rullo compressore e non pare certo avere intenzione di fermarsi davanti all’austriaco. Pure però Dominic Thiem potrebbe rivelassi un avversario importante e ostico. Nel primo turno infatti il numero 5 del ranking Atp ha ben fatto contro il Re Roger Federer, (oggi in campo con il nostro azzurro), firmando la vittoria con un più risicato 7-5, 7-5 e mettendo sul cemento inglese una prestazione più solida e vincente del rossocrociato, che pure ha sciupato parecchio in quell’incontro.



