Appuntamento a questa sera – lunedì 19 agosto 2024 – con la serie La grande Opera all’Arena di Verona su Rai 3, ore 21.20, per la diretta Turandot di Giacomo Puccini. Teatro, musica e scenografie si uniscono per uno spettacolo mozzafiato e che promette di essere impreziosito dai volti chiamati ad essere protagonisti della serata. In primis Luca Zingaretti al quale sarà affidato il commento in diretta dell’evento seguendo il libretto dell’opera e dunque avrà l’onere e l’onore di raccontare in maniera minuziosa le gesta dei protagonisti sul palco: Ekaterina Semenchuk e Yusif Eyvazov; mezzosoprano e tenore co-protagonisti della Turandot di Giacomo Puccini in scena all’Arena di Verona.

Turandot di Giacomo Puccini all’Arena di Verona: diretta tv, streaming e trama dell’evento oggi 19 agosto 2024

La diretta Turandot di Giacomo Puccini – in onda questa sera, 19 agosto 2024 – sarà disponibile come anticipato su Rai 3 con il pregevole racconto live di Luca Zingaretti in una veste quasi inedita. La trama appassionante scandita dal libretto dell’opera del compositore italiano sarà disponibile per la visione anche in diretta streaming su Raiplay. Sulla medesima piattaforma sarà disponibile nei giorni a seguire anche il servizio on demand per coloro che non riusciranno a seguire la diretta tv.

In attesa di assaporare la diretta Turandot di Giacomo Puccini – per la serie La grande Opera all’Arena di Verona – in onda questa sera su Rai 3, è doveroso anticipare i tratti salienti e più significativi della trama che sarà abilmente raccontata da due voci iconiche del settore: il mezzosoprano Ekaterina Semenchuk e il tenore Yusif Eyvazov. Per la prima si tratta dell’esordio assoluto in un’opera del compositore italiano; diverso invece il caso del tenore che nel tempo ha già avuto modo di cimentarsi con Puccini. La trama della Turandot ci porta direttamente in Cina al cospetto di una bellissima principessa ‘dal cuore di ghiaccio’. Per lei tanti pretendenti, tante sofferenze d’amore per chi aspira alla sua mano; sarà l’incontro con il principe Calaf ad incanalare però le principali emozioni.