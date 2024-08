La Turandot di Giacomo Puccini rivive nella sua interezza e bellezza questa sera – 19 agosto 2024, in onda su Rai 3 – nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Con il libretto scritto da Giuseppe Adami e Renato Simoni, impreziosito dal racconto di Luca Zingaretti, apprezzeremo il districarsi ben 3 atti suddivisi in 5 quadri. Come risaputo, l’opera del compositore italiano rimase incompiuta; la trama venne poi ripresa da uno dei suoi allievi più egregi, Franco Alfano, che curò appunto l’elaborazione e stesura della conclusione della Turandot di Giacomo Puccini.

Il libretto della Turandot di Giacomo Puccini è tra i più apprezzati nel mondo; non solo per le fattezze artistiche ma anche per la ricchezza della trama che, forse ispirata ad una storia vera, è intrisa di messaggi legati alle emozioni più pure. La prima volta dell’opera risale al 25 aprile 1926 presso il Teatro alla Scala di Milano; in quell’occasione la rappresentazione restò fedele alla stesura di Puccini, e dunque senza la conclusione di Alfano. Nella replica del giorno successivo fu invece incluso anche il pezzo conclusivo del libretto della Turandot di Giacomo Puccini secondo l’intervento dell’allievo del compositore italiano.

Turandot di Puccini, dal libretto alla trama: le sofferenze d’amore scalfiscono anche la ‘principessa di ghiaccio’

Come anticipato, il libretto della Turandot di Giacomo Puccini è un racconto denso di significato e con un simbolismo degno di nota. La trama che si distende in 5 atti ha come protagonista la ‘Principessa di ghiaccio’ alle prese con innumerevoli pretendenti alla sua mano che, pur di emergere, sono disposti a passare per diverse sfide e angherie. Il tutto ha luogo a Pechino, uno sfondo suggestivo alimentato da intrighi, momenti nefasti e con l’amore denso di contrasti a fare da cornice.

Dall’amore all’affronto diretto; il libretto di Turandot di Giacomo Puccini arriva ad un momento topico della trama quando Calaf, da pretendente alla mano, è l’unico ad avere il coraggio di affrontare la principessa che sembra immune ad ogni genere di empatia. Qui il colpo di scena, ‘amore’ si rivela e la bellezza della rappresentazione si conclude con il più lieto dei finali.