Diretta Turchia Italia/ Streaming video e tv: esordio azzurro! (Europei basket)

Turchia Italia si gioca alle ore 18:30 di giovedì 27 giugno, in diretta dallo Sportski Centar di Nis, in Serbia: è la prima giornata del gruppo C agli Europei di basket femminile 2019, e dunque l’esordio per la nostra nazionale che vuole riscattare quanto accaduto due anni fa. Il gruppo è valido, e va a caccia di un piazzamento che potrebbe anche prevedere le semifinali: nel nostro girone sono impegnate anche Slovenia e Ungheria, sicuramente si tratta di un impegno tosto ma va ricordato che, se solo la prima accede direttamente ai quarti di finale, seconda e terza avranno la possibilità di giocare un playoff per entrarci. Di conseguenza le azzurre, che hanno disputato un buon ciclo di amichevoli, sono pronte a dire la loro: non resta allora che vedere quello che succederà nella diretta di Turchia Italia, sperando che per Marco Crespi e le ragazze possa trattarsi di un esordio positivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turchia Italia, come tutte le partite della nostra nazionale agli Europei di basket femminile 2019, è in esclusiva sul satellite: i canali sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), e tutti gli abbonati al bouquet potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, per seguire la sfida su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’attivazione dell’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA TURCHIA ITALIA: IL CONTESTO

In Turchia Italia la nostra nazionale affronta un avversaria che sta crescendo: nelle ultime quattro edizioni degli Europei si è sempre piazzata tra le prime cinque arrivando due volte sul podio, con secondo posto nel 2011. Anche a livello intercontinentale però la Turchia ha fatto bene: basti pensare che alle Olimpiadi sono arrivati un quinto e un sesto posto, e ai Mondiali c’è quella semifinale centrata nel 2014. Sono passati alcuni anni ma il gruppo è certamente di valore; lo è però anche quello a disposizione di Marco Crespi, che può contare sul grande talento di una Cecilia Zandalasini che si deve confermare dopo lo straordinario torneo giocato due anni fa (inserimento nel miglior quintetto della competizione), su alcune veterane (su tutte Giorgia Sottana) e su giovani promettenti come Elisa Penna, che ha mostrato grandi cose nella NCAA oltre oceano, e Olbis Andre che può arrivare a dominare sotto i tabelloni. Naturalmente aprire gli Europei di basket femminile 2019 con una vittoria, come era accaduto nel 2017, sarebbe un’ottima cosa soprattutto per la classifica; vedremo se succederà questo sul parquet di Nis, quando tra poco finalmente le due nazionali inizieranno la loro partita…



