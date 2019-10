Diretta Turk Telekom Sassari/ Streaming video tv: Dinamo ad Ankara (Champions League)

Turk Telekom Sassari si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 23 ottobre, presso la Ankara Arena: siamo nella seconda giornata della Champions League 2019-2020 di basket. Il gruppo A è particolarmente complesso, ma il Banco di Sardegna lo ha iniziato nel migliore dei modi: vittoria sul filo di lana contro il Lietkabelis e dunque oggi la possibilità di replicare, contro una squadra che a sua volta ha battuto l’Unet Holon. Va ricordato che la squadra di Gianmarco Pozzecco può essere considerata un’osservata speciale in questo torneo: pochi mesi fa ha vinto la Europe Cup e si è presentata al salto di categoria sapendo di poter arrivare fino in fondo, avendo un roster che in questa stagione proverà anche a giocarsi lo scudetto sfiorato a giugno. Vedremo allora in che modo andranno le cose nella diretta di Turk Telekom Sassari, della quale possiamo nel frattempo presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turk Telekom Sassari non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, ma fa parte dell’offerta di Eurosport Player: abbonandosi a questa piattaforma, che dà grande risalto alla stagione di basket, sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Champions League per le informazioni utili (come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori) all’indirizzo www.basketballcl.com.

DIRETTA TURK TELEKOM SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Turk Telekom Sassari ci presenta una sfida interessante, tra due squadre che sono a punteggio pieno e che proveranno a restarci: sappiamo che a qualificarsi al turno successivo della Champions League sono solo quattro compagini e dunque la corsa è serrata, ma il Banco di Sardegna ha sicuramente le armi giuste per superare il girone. Nella partita di questa sera, al netto ovviamente degli avversari e del loro valore, bisognerà tenere in considerazione due aspetti: come sempre l’importanza che il torneo internazionale riveste per una Dinamo che sembra voler puntare molto sullo scudetto, e poi anche i giorni di inattività forzata. Sassari infatti è stata la squadra che ha riposato nella quinta giornata di Serie A1: chiaramente si è allenata, ma non ha avuto la riprova del parquet in una partita e dunque potrebbe pagare qualcosa. Oppure, dal punto di vista opposto, Pozzecco e i suoi ragazzi possono aver risparmiato energie importanti; non resta allora che vedere come andranno le cose, tra poco si scende in campo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA