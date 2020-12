Diretta Turris Cavese/ Streaming video tv: derby intrigante al Liguori (Serie C)

DIRETTA TURRIS CAVESE: DERBY CAMPANO

Turris Cavese sarà diretta dal signor Marco Emmanuele, e si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 23 dicembre: posticipo serale nel turno infrasettimanale della Serie C 2020-2021, la 17^ giornata ci propone un affascinante derby tra due squadre che hanno la prospettiva di salvarsi, ma che in questo momento sono ben diverse nel rendimento. I corallini hanno dato nuovamente prova di essere una matricola terribile, spezzando l’incredibile serie di vittorie della Ternana: un pareggio al Liberati di grande impatto emotivo, che peraltro ha confermato la squadra in zona playoff e con grandi prospettive per il futuro.

La Cavese invece resta ultima in classifica, e sa di dover cambiare passo quanto prima: potrebbe avere iniziato a farlo pareggiando contro il Teramo, altro risultato utile contro una big del girone C, ma adesso serviranno le vittorie per uscire dai guai. Vedremo quello che succederà nella diretta di Turris Cavese; aspettando che la partita cominci possiamo fare una breve valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TURRIS CAVESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Turris Cavese: va infatti ricordato che tutte le partite di Serie C, ad eccezione del posticipo, sono da qualche anno un’esclusiva del portale Eleven Sports, al quale ci si può abbonare oppure rivolgersi per acquistare il singolo evento. La visione sarà ovviamente in diretta streaming video: per accedere alle immagini basterà di conseguenza dotarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS CAVESE

C’è un’assenza importante in Turris Cavese, ed è quella di Tascone: senza di lui Francesco Fabiano si affiderà a uno tra Romano e Raffaele Fabiano, per completare un centrocampo nel quale Daniele Franco e Signorelli sono confermati. Sugli esterni Da Dalt e Esempio sono insidiati da Simone D’Alessandro e Alma, in difesa Rainone, Lame e Lorenzini proteggeranno il portiere Abagnale; davanti viaggia verso la conferma Pandolfi, reduce dalla doppietta alla Ternana, e quindi potrebbe esser Giannone a lasciare spazio a uno tra Fabio Longo e Persano. La Cavese di Vincenzo Maiuri si dispone con un 4-3-3 nel quale Stefano Russo viene protetto da Matino e De Franco; Tazza e Semeraro sulle corsie laterali, in mezzo al campo sperano nella maglia Lulli e Matera ma i favoriti per occupare la zona nevralgica restano almeno Pompetti e Cuccurullo, dunque il turnover potrebbe toccare a Gianluca Esposito. Nel tridente offensivo Russotto e Vivacqua accompagneranno Germinale, a meno che si decida anche qui per qualche cambio: nel caso sono pronti Nunziante, per la fascia destra, e De Rosa che potrebbe giocare come punta centrale.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato le quote per Turris Cavese, quindi possiamo subito vedere quali siano le previsioni del bookmaker per questa partita: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,87 volte quanto messo sul piatto, abbiamo poi l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,30 volte la vostra puntata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA