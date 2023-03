DIRETTA TURRIS GELBISON: I TESTA A TESTA

La diretta di Turris Gelbison rappresenta un derby, ma questa sfida si è giocata soltanto in due occasioni ed entrambe all’inizio di questa stagione. Il primo match è stato valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C, e anche l’unico mai disputato all’Amerigo Liguori: la vittoria era andata ai padroni di casa, che si erano imposti per 1-0 grazie al gol messo a segno da Luca Giannone al 93’ minuto, dunque i corallini avevano ottenuto la qualificazione al turno successivo sul filo di lana. A metà novembre invece il match per la 13^ giornata del girone C di campionato.

DIRETTA/ Discesa femminile Soldeu: Stuhec ha vinto, Goggia seconda e con la Coppa!

Stesso risultato ma vittoria della Gelbison che, ospitando la Turris al Marcello Torre di Pagani, l’ha battuta appunto per 1-0. Questa volta il gol decisivo è arrivato al 58’ minuto: lo ha segnato Carmine De Sena. Adesso dunque si gioca il terzo match tra queste due squadre campane, sarà interessante vedere quello che succederà sul terreno di gioco del Liguori dove i punti per la classifica del girone C di Serie C che arriveranno da questo match sono particolarmente importanti… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Turris Gelbison streaming video tv: solo due incroci, entrambi l'anno scorso

TURRIS GELBISON VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Turris Gelbison sarà visibile su Eleven Sports in esclusiva, essendo detentrice di tutti i match dei tre giorni di Serie C attraverso abbonamento mensile o stagionale.

Inoltre, la diretta Turris Gelbison è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

TURRIS GELBISON: I ROSSOBLU IN CAMPANIA

La diretta di Turris Gelbison, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 14:30, rappresenta uno scontro fondamentale per la salvezza. I campani, diciassettesimi in classifica, hanno una ghiotta occasione per andare ad accorciare proprio sulla Gelbison, prima squadra ad essere virtualmente salva occupando la posizione numero quindici. Il recente buon periodo della Turris con due pareggi e una vittoria, quella con l’Audace Cerignola, ha dato consapevolezza mentre la Gelbison è reduce dal ko interno col Pescara.

DIRETTA/ Viterbese Taranto streaming video tv: sono 10 episodi negli ultimi 22 anni

Tra le mura amiche la Turris è ultima in classifica per rendimento con sole tre vittorie, anche se c’è da dire che due di esse sono arrivate nel giro delle ultime tre sfide dunque da inizio febbraio con il Monterosi Tuscia e l’Audace Cerignola. La Gelbison invece, lontano da casa, è decima per rendimento uscendo imbattuta dalle ultime quattro partite (tre pareggi e una vittoria).

TURRIS GELBISON PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Turris Gelbison vedono i padroni di casa col modulo 5-3-2. Tra i pali Fasolino difenderà la porta con Contessa e Vitiello terzini e il trio Miceli-Frascatore-Di Nunzio a comporre la folta cerniera difensiva. A centrocampo, Franco agisce da regista con Ruffo Luci e Zampa rispettivamente mezzali destra e sinistra. Tandem offensivo Longo e Leonetti.

I rossoblu si affidano al 3-5-2 formato da Anatrella in porta, trio difensivo con Onda, Granata e Cangelutti, in gol nella sconfitta col Pescara. Porcino e Loreto gli esterni, Uliano in cabina di regia con Papa e Graziani ai suoi lati. Centravanti Tumminello e De Sena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA