Video Cavese Turris che racconta una sfida piena di emozioni con la formazione di casa che va subito vicina al vantaggio con il tentativo dell’ex Palermo Giuseppe Fella. L’attaccante approfitta di un ottimo cross dal fondo ma non trova il modo di sbloccare la partita. Poco dopo ancora Pezzella inventa per Citarella, Cavese vicina al vantaggio dopo alcuni minuti. Nel momento migliore dei padroni di casa ecco che arriva la rete degli ospiti con il solito Giannone. Per il trentacinquenne primo gol stagionale e vantaggio per la Turris.

Sempre pericoloso Giuseppe Fella che, quasi allo scadere del primo tempo, sfiora la rete del pareggio. Il secondo tempo si apre con il raddoppio della formazione di Torre del Greco con ancora una volta Giannone. Tiro dal dischetto e palla in porta con il risultato che sorride alla Turris. Nel finale la Cavese accorcia con Sorrentino. Vince la Turris al termine dei 90 minuti di gioco con la vittoria che li porta a quota 8 punti in classifica. Cavese che rimane a 10 punti.

VIDEO CAVESE TURRIS: GOL E HIGHLIGHTS