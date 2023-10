DIRETTA/ Turris Juve Stabia video streaming tv: la storia recente del derby (Serie C, 21 ottobre 2023)

DIRETTA TURRIS JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida fra Turris Juve Stabia poi di fronte a due formazioni che si sono trovate l’una contro l’altra solamente sei circostanze dall’inizio della loro storia. La prima sfida giocata da due formazioni è datata 2020 con il risultato di 1-1. Ad andare in gol Codromaz per le vespe; Rainone per i campani biancorossi. Gara di ritorno che sorrise alla Juve Stabia che si impose con il risultato di 4-1: da segnalare la tripletta dell’attaccante Alessandro Marotta uno dei quali direttamente dagli 11 m. Turris che ottenne la propria rivincita nell’ottobre nello stesso anno grazie alla doppietta firmata da Giannone.

Per rendere meno amaro l’insuccesso, per la Juve Stabia gol di Eusepi. Gradi di ritorno che vide ancora Eusepi andare in gol, questa volta con una doppietta. Stoppa a completare per il 3-0 finale. La gara successiva che evidenziò la vittoria della squadra di Torre del Greco con il risultato di 0-2. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni è quella del 7 gennaio di quest’anno terminata in parità per 1-1. Maniero ad aprire le danze e Caldore dopo tre minuti a chiuderla in pareggio. (Marco Genduso)

TURRIS JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Juve Stabia viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SFIDA DI ALTA CLASSIFICA

Turris Juve Stabia sarà in diretta dallo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco alle ore 20:45 di sabato 21 ottobre: siamo nel girone C di Serie C e si affrontano due squadre che si stanno ritagliando uno spazio da protagoniste in questo campionato. I Corallini padroni di casa, infatti, grazie al successo in extremis ottenuto a Potenza hanno raggiunto quota tredici punti in classifica. A cinque lunghezze c’è la Juve Stabia, autentica sorpresa e capolista del girone C.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS JUVE STABIA

La sfida tra Turris e Juve Stabia, in programma sabato 21 ottobre allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, vedrà i due allenatori chiamati alle solite scelte di formazione. In casa biancorossa sicura l’assenza di Franco, espulso durante il match di Potenza. In difesa il giovane Maestrelli potrebbe rilevare Cocetta dal primo minuto. Per le Vespe, invece, il tecnico Guido Pagliuca dovrà rinunciare all’infortunato Bentivegna, al suo posto Meli.

TURRIS JUVE STABIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Turris Juve Stabia danno per favorita la squadra gialloblu con il segno 2 proposto a 2.05. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei biancorossi è dato a 3.55 mentre il pareggio si gioca a 3.25.











