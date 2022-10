Diretta Turris Monopoli/ Streaming video tv: è scontro diretto (Serie C)

DIRETTA TURRIS MONOPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Turris Monopoli rappresenta un vero e proprio scontro diretto in zona play-off: le due squadre si trovano infatti rispettivamente al sesto e al settimo posto della classifica, con un solo punto a separarle. La avvincente partita, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C – Girone C, andrà in scena allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Grifo sabato 15 ottobre a partire dalle ore 17.30.

In occasione dello scorso turno, i campani hanno dato finalmente continuità ai risultati utili. È arrivata infatti la vittoria contro il Monterosi Tuscia. Adesso l’obiettivo è andare avanti per potere puntare ai vertici. Per i pugliesi, dopo tre successi consecutivi, è invece arrivata una battuta d’arresto di misura contro la Viterbese. È necessario dunque rialzarsi immediatamente, dimenticando quel che è accaduto. Le motivazioni per entrambe le squadre sono alte. A dare il verdetto però sarà soltanto il campo.

TURRIS MONOPOLI VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Turris Monopoli, in programma sabato 15 ottobre alle ore 17.30, sarà trasmessa in televisione, dato che è una delle partite selezionate dall’emittente Sky Sport: la visione sarà disponibile a tutti gli abbonati nel canale designato. Per assistere alla partita di Serie C, ad ogni modo, sarà sempre valido anche l’appuntamento con Eleven Sports, piattaforma in streaming che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. È possibile acquistare l’abbonamento oppure la singola gara e successivamente collegarsi alle applicazioni ufficiali nonché al sito.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Turris Monopoli, partita valida per l’ottava giornata di Serie C, risentono di qualche assenza. I pugliesi dovranno fare ancora a meno a centrocampo dell’infortunato Vassallo e dello squalificato Hamlili, che sconterà il terzo turno e alla prossima potrà rientrare. Assente anche il portiere Vettorel. È recuperato invece Bizzotto. Non è da escludere dunque che mister Laterza possa cambiare modulo, anche perché il 4-2-4 non ha convinto del tutto.

Per quel che riguarda i padroni di casa invece dovrebbero esserci molti meno cambiamenti. Il tecnico Padalino è soddisfatto della prestazione messa in campo dai suoi e potrebbe riproporla praticamente all’unanimità anche in occasione di questo impegno casalingo, a meno che qualcuno non sia acciaccato. Un posto da titolare assicurato è quello di bomber Leonetti, che in questo campionato ha già realizzato quattro reti.

QUOTE TURRIS MONOPOLI

Le quote della diretta Turris Monopoli offrono il favore del pronostico ai padroni di casa: anche se la partita si preannuncia equilibrata, il fattore campo potrebbe fare la differenza. Andiamo a vedere quelle dell’agenzia di scommesse Sisal. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.15. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è offerto invece a 3.20, così come il pareggio con il segno X.











