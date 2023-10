DIRETTA/ Turris Virtus Francavilla (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C 8 ottobre 2023)

DIRETTA TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Turris Virtus Francavilla pone di fronte due formazioni che in classifica si posizionano rispettivamente al sesto e decimo posto. Padroni di casa che, nonostante il sesto posto, risultano essere la difesa più battuta dell’intero campionato, alla pari del Monterosi. Come i laziali, anche la formazione di Torre del Greco ha subito 13 reti. Turris che però, nonostante sia la peggiore difesa del campionato, risulta essere anche il miglior attacco con 14 reti.

Sono ben due i calciatori ad aver trovato tre reti in campionato: Maniero e Scaccabarozzi; a quota due invece Cum, Nocerino e D’Auria. Virtus Francavilla che ha realizzato solamente un punto sugli 8 totali lontano dal proprio campo di casa. Un andamento che va decisamente migliorato per la formazione pugliese. Il miglior marcatore della Virtus Francavilla è Giuseppe Giovinco con due reti realizzate nei match contro Giugliano e Crotone. (Marco Genduso)

TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Virtus Francavilla sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Virtus Francavilla in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA: PUGLIESI IN SERIE POSITIVA

La diretta Turris Virtus Francavilla, in programma domenica 8 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Amedeo Liguori” di Torre del Greco, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. Match che si preannuncia equilibrato: i campani stazionano a quota dieci punti ma arrivano a questa sfida con due sconfitte di fila sul groppone, quelle contro Picerno e Foggia. I pugliesi, invece, hanno collezionato due punti in meno degli avversari di giornata ma arrivano al match dopo quattro risultati utili di fila.

TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Turris Virtus Francavilla, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Amedeo Liguori” di Torre del Greco. In casa biancorossa mister Bruno Caneo in campo con il solito 3-4-3: tridente composto da Nocerino, Maniero e Giannone. In difesa reclama una maglia Maestrelli che potrebbe far rifiatare Cocetta. Per i pugliesi, invece, mister Alberto Villa concederà spazio a Giovinco e Macca alle spalle dell’unica punta Artistico. Panchina per Polidori e Zuppel.

TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Turris Virtus Francavilla danno per favorita la squadra campana con il segno 1 proposto a 2.05. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici pugliese è dato a 3.30 mentre il pareggio si gioca a 3.35.

